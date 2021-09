Salamanca cuenta con más de 15.000 coches con 30 o más años de antigüedad

Miércoles, 1 de septiembre de 2021

El parque móvil de la provincia posee más de 15.000 coches y 3.000 motos matriculados en 1990 o antes

La Dirección General de Tráfico permite que los vehículos de 30 años o más puedan ser matriculados como clásicos, lo que ofrece diversas ventajas frente a la matriculación tradicional. Sin embargo, el proceso es largo, implica cierta burocracia y no es gratuito, por lo que muchos propietarios terminan por no optar por la matrícula histórica. Y no son pocos, puesto que en la provincia de Salamanca son casi 20.000 los vehículos que cuentan con 30 o más años de antigüedad y que aún no han sido dados de baja.

En el caso de turismos, la provincia de Salamanca cuenta con 13.328 vehículos matriculados antes de 1990, otros 1.003 matriculados en el año 90 y otros 1.048 matriculados en 1991, lo que hace un total de 15.379 coches que podrían ser considerados como clásicos o al menos muy envejecidos.

En el caso de motocicletas, el total es de 2.992. De 1990 o antes permanecen matriculadas 2.406, del mismo año 1990 son 266 y de 1991 se cuentan 320 motos.

También se conservan camiones, aunque por razones obvias son menos comunes los coleccionistas de este tipo de vehículos. En total aún están dados de alta 708 camiones en la provincia. 575 de antes de 1990. 65 del año 90 y otros 68 del 91.