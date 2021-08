“Nos podemos permitir el lujo de pagar muy pronto y por encima de precio de lonja”

Martes, 24 de agosto de 2021

En Fuenteliante se encuentra la cooperativa Vacuno de Salamanca, cuyo presidente es Gonzaga Blanco Cobaleda. Es vecino de Salamanca pero con frecuencia visita su explotación de vacuno situada en Fuenteliante, es de Salamanca con explotación en Fuenteliante. A parte de acudir atender a su medio centenar de reses un día si y otro no, se encarga de presidir el consejo rector de la Sociedad Cooperativa Vacuno de Salamanca, que esta integrada por treinta ganaderos de vacuno y ovino, razón por la cual, otra de sus tareas semanales es la de participar como vocal en la Mesa de precio de ovino de la Lonja de Salamanca.

¿A qué se dedica usted?

Tengo una pequeña explotación de entre cincuenta y 55 cabezas, la atiendo yo personalmente, ósea yo voy al campo un día sí y un día no. Me ocupo de la ganadería, me subo a mi tractor, pongo paja…

¿Qué tipo de ganado tiene?

Tengo cincuenta vacas, ahora mismo 52, de las cuales, la mitad son moruchas y la otra mitad son cruzadas, las hijas de las moruchas. Las moruchas están con un charolés y las hijas están con un limosín.

¿Qué diferencias hay entre unas y otras, para qué se destinan unas y otras?

La morucha es una vaca tremendamente resistente y aclimatada, mucho más adaptada al medio que el resto. En los cánones de fertilidad es la que tiene la más alta de España con la brava. Tiene la desventaja de su mal carácter en general. Las mías se dejan tocar, de hecho, es que me paseo con ellas, entre ellas y comen tacos de la mano. Las mías son muy mansas. Las hijas que me gustan las dejo como madres, como vacas cruzadas de F1. Estas están con un limosín. Los becerros de las cruzadas son mejores que las moruchas.

¿Para carne?

Yo vendo para vida, y esos son los que se ceban en los cebaderos y se come la gente.

¿Qué características puede tener una vaca cruzada?

Lo ideal es que los cruces sean al 50%. Mis vacas son cruzadas de morucha, de primer cruce con charoles y las hijas con limosín. Son vacas bastante uniformes, parecidas a la morucha, tienen más cuernos, normalmente tienen las mucosas oscuras. Lo que producen esas vacas son exclusivamente para vender

¿Con qué edad los vende?

Seis siete o meses con destino exclusivamente cebadero.

¿Qué están haciendo ahora mismo?

Ahora mismo viéndolos, porque el verano es muy complicado, les da por tener garrapatas, pero yo este verano curiosamente no tengo. Te pica la garrapata, luego te pica la mosca, cogen cocos los becerros y te puedes quedar sin ellos.

¿Cómo hacen cuando saben que hay garrapata?

Para tratar un becerro que tiene garrapatas hay que echar un desparasitador externo a toda la camada.

¿Al ganado como le influyen los cambios de temperatura tan rústicos?

La vaca morucha, la avileña o la retinta son vacas adaptadas al clima, entonces cuando hace calor están echadas, sestean y punto, son vacas muy rústicas.

¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esto?

Quince años.

¿Antes a que se dedicaba?

Soy licenciado en derecho y en Empresariales por ESADE, tuve un negocio de enseñanza de idiomas, se llamaba Europa Idiomas, lo que pasa que mi vida, mi pasión es el campo. Empecé mi afición al campo en Madrid, con la caza, de ahí pasé al caballo, luego a la vaca y al final monté una explotación. Compre una finca pequeña Y ahí tengo la explotación ganadera.

¿Es salmantino?

Mi madre era de Santander, mi padre y familia de Salamanca.

¿El volver al campo ha ido por gusto?

Sí porque una rama de la familia de mi padre eran ganaderos. Me gustó y decidí que hay que dedicarse a lo que te gusta y si es más o menos rentable es otro problema, pero hay que vivir y hacer lo que te apasiona.

¿Cómo aprendió?

Tengo muchos amigos que son ganaderos y yo les ayudaba, llega un momento en que aprendes. He visto muchas explotaciones distintas, luego la experiencia del trato diario con mis animales.

¿Es difícil cambiar de oficio y pasar a ser ganadero?

Lo que hice fue aprender desde abajo. Cuando compré esta finca estaba sin nada, y con mis manos y la ayuda de un señor, la alambré e hicimos toda la unidad de manejo, exceptuando el pajar que vino un profesional a hacerlo, con lo cual he aprendido desde abajo. He aprendido a llevar un tractor, arar, sembrar… Si tienes interés, las cosas se aprenden rápido.

¿Haber estudiado derecho y empresariales en qué le sirven para su explotación?

Te hace tener una formación general, ayudan a recapacitar más las cosas, ser más prudente, contrastar tus opiniones con el resto, ser humilde y ver que a lo mejor no tienes razón y la tienen los demás.

¿Sigue con sus otras profesiones?

Las dejé, tenía una escuela de idiomas en Salamanca. Hace veinte años se la quedaron personas que estaban conmigo que eran profesoras, lo que me encantó con porque siguen con ella y además la llevan muy bien.

¿Qué nos dice de la cooperativa que preside?

Es una cooperativa con unos costes muy reducidos, con lo cual nos podemos permitir el lujo de pagar muy pronto, a los quince días, por encima del precio de lonja.

¿Fue de los fundadores?

Ya lleva muchos años, yo entré de socio y como era el único que vivía en Salamanca, era interesante porque podía realizar gestiones desde la capital con más facilidad. Fui vocal del consejo rector luego me nombraron presidente. Somos ganaderos de la zona de Vitigudino.

¿Qué papel tiene en la cooperativa?

Entre otras cosas coordinar a la gente, sembrar paz, hablar entre ellos…

¿Es difícil llevar una cooperativa?

No, es sota, caballo y rey, el problema es que cada vez que se toma una decisión y muchas discusiones, entonces coordino a la gente y explico las cosas.

¿Qué ventajas ofrece estar en una cooperativa?

Si eres ganadero no muy grande defiende tus productos. Por ejemplo, nosotros cargamos ganado semanalmente. hay veces que cargan un becerro mío, dos o tres. Si llamas a un tratante para llevarse tres animales no viene y si viene te pega un estacazo. La comercialización la hacemos con toda la cooperativa con lo cual podemos negociar mejor el precio del pienso y nos reunimos frecuentemente.