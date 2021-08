Igea descarta más restricciones en las residencias de mayores “porque las cifras de incidencia no las justifican”

Martes, 24 de agosto de 2021

Castilla y León está a la espera de la decisión que se adopte sobre una tercera dosis de la vacuna frente a la Covid-19

“Estamos teniendo nuevos brotes en las residencias en el conjunto del país, por eso está ahora mismo en cuestión en el grupo de vacunas la estrategia de una tercera dosis. Hay que hacer un análisis correcto”, señaló este martes el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, durante su visita a Salamanca, añadiendo que “la aparición de estos brotes es de una muchísima menor gravedad porque la mortalidad ha descendido y la mayoría de los casos son asintomáticos”.

Aunque, como reconoció, “la mortalidad que hemos tenido en esta última ola se ha centrado en mayores y personas frágiles, no hay exceso de mortalidad registrado (atendiendo a los datos del Instituto de Salud Carlos III), eso para nosotros es muy importante, pero estamos a la espera sobre la estrategia de la tercera dosis y de lo que decida el Consejo Interterritorial”.

Con respecto a los brotes de residencias, Igea subraya que “la Junta ha tomado todas las medidas de precaución y control de visitas y rastreo, todas las medidas que están en nuestras manos. No queremos incrementar de manera generalizada las restricciones y poner a nuestros ciudadanos que viven en las residencias en condiciones de aislamiento tan intenso como en los primeros meses, pero esto no quiere decir que no se estén tomando medidas y que se deban extremar los controles”.

“Llevamos así un año y medio de pandemia y la gente ha aprendido bastante bien lo que hay que hacer”, añadiendo que “no sería bueno lanzar un mensaje de restricciones de visitas porque las cifras de incidencia y de mortalidad no las justifican, porque hay que recordar que ha sido durísimo para las personas mayores”.