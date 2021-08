Más de 5.500 personas visitaron durante el fin de semana el Mercado Napoleónico y la feria agroalimentaria

Martes, 24 de agosto de 2021

El concejal de Turismo, Gonzalo Bautista, se ha mostrado muy satisfecho tras la gran acogida que ha tenido el acto celebrado en el Castillo de los Duques de Alba

El Mercado Napoleónico y la feria agroalimentaria celebradas este pasado fin de semana en el Castillo de los Duques de Alba fueron visitadas por más de 5.500 personas, cifra que supera notablemente a la población total de Alba de Tormes.

“Creo que el Mercado Napoleónico y la feria agroalimentaria han tenido una muy buena acogida. Muchos de los expositores presentes nos han dado la enhorabuena por la organización y por la elección del lugar, que es el más adecuado para este tipo de eventos. De cara a futuras ediciones es verdad que nos gustaría contar con más artesanos de la zona e incluso con la participación de grupos de teatro en recreaciones. Buscamos que sea un mercado referente en la provincia”, apuntaba Gonzalo Bautista, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alba de Tormes.



A pesar de la satisfacción general, Gonzalo Bautista también ha hecho autocrítica sobre los aspectos a mejorar en futuras ediciones.

“Los expositores nos han dicho que ha salido mejor de lo que esperaban. Sin embargo, nosotros, como organización, hay aspectos como el nivel de ventas a los que no podemos llegar. No podemos obligar a los visitantes a comprar en el mercado. A pesar de ello, ninguno de los expositores que han estado este fin de semana me ha dicho que no vaya a volver a Alba de Tormes porque no ha vendido lo suficiente. Creemos que la gente se ha ido con un buen sabor de boca y con ganas de repetir”, concluía el concejal de Turismo.