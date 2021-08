Fijada para el sábado una jornada de repesca mediante autocita para nacidos entre 1982 y 2005

Lunes, 23 de agosto de 2021

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha organizado para el próximo sábado 28 de agosto una nueva jornada de repesca destinada a personas nacidas entre 1982 y 2005 que, por el motivo que sea, aún no se hayan podido vacunar contra el coronavirus. Esta jornada de vacunación será conjunta para toda la provincia, con lo cual se supone que tendrá lugar en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca capital (aunque no lo podemos confirmar). La jornada será mediante el sistema de autocita, debiendo todos aquellos que quieran vacunarse pedir cita a través de la siguiente página web: https://autocita.saludcastillayleon.es/autocita/login. En el caso de los que todavía no han cumplido 16 años (en este caso, nacidos de septiembre a diciembre de 2005), deberán acudir a vacunarse acompañados de un progenitor o tutor legal. En caso de que no sea posible, deberán llevar un consentimiento informado que pueden descargar en este enlace: https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19/consentimiento-informado-vacunacion-personas-12-anos-cumpli.