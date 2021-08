Presentadas un total de 260 candidaturas para las 2 plazas en juego en la Policía Local

Lunes, 23 de agosto de 2021

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo hizo público en la mañana del lunes el listado de solicitudes presentadas al proceso selectivo que ha puesto en marcha para cubrir de forma permanente 2 plazas de agente vacantes en la plantilla de la Policía Local. En total, hasta el Consistorio mirobrigense han llegado 260 solicitudes, un número ampliamente superior a las 126 presentadas para cubrir las dos plazas de turno libre que se pusieron en juego a finales de 2019; y a las 96 presentadas para las 7 que hubo en liza a principios de ese mismo año.

De momento, de las 260 solicitudes presentadas a este proceso selectivo (que coincide en el tiempo con el convocado de forma conjunta por la Junta de Castilla y León para cubrir plazas en las policías locales de distintos puntos de la Comunidad), se han admitido 249, ya que las otras 11 presentan algún tipo de deficiencia: no justifican la exención del pago de las tasas de examen por estar desempleados; no presentan el justificante del pago de las tasas o de la exención de su pago; no aportan el carnet de conducir A2; y en uno de los casos, han presentado un DNI y carnet de conducir ilegibles.

Estas 11 personas tendrán un plazo de 10 días para subsanar sus solicitudes una vez los listados de admitidos y excluidos sean publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (de momento se pueden consultar aquí: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/ANUNCIO-SEDE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-PROVISIONALES.pdf). Tras ello, el Ayuntamiento resolverá las alegaciones presentadas y elevará a definitivos los listados de admitidos y excluidos, poniéndose en marcha el proceso selectivo.

> ¿Cómo será el proceso de selección?

La parte principal del proceso será la fase de oposición, que consta de 4 pruebas, todas ellas eliminatorias, empezando por una de aptitud física para valorar el equilibrio, la velocidad, la resistencia y la coordinación, mediante pruebas de salto de longitud (para medir la potencia del tren inferior), lanzamiento de balón medicinal (para medir la potencia del tren superior), carrera de 60 metros lisos (velocidad), carrera de 1.000 metros lisos (prueba de resistencia muscular) y una prueba de 25 metros estilo libre de natación.

Aquellos declarados ‘Aptos’ tendrán derecho a afrontar la fase de conocimientos, con 2 pruebas independientes: un examen de 50 preguntas tipo test (con 4 opciones de respuesta), y el desarrollo de un planteamiento de ejercicio práctico, todo ello extraído del temario que figura en las bases, compuesto de un total de 49 temas, los 6 últimos de ellos de asuntos de Ciudad Rodrigo, desde el callejero a la ordenanza de tráfico (esta última parte no será objeto del ejercicio práctico). Para superar esta fase será necesario obtener un mínimo de un 5 en cada ejercicio.

Los aprobados tendrán posteriormente la prueba de aptitud psíquica, donde se contestarán varios cuestionarios ajustados a los requerimientos del puesto, para comprobar el razonamiento verbal, razonamiento abstracto, rapidez y precisión perceptiva, atención y resistencia a la fatiga, agilidad mental, memoria visual, autocontrol, estabilidad emocional, capacidad empática y de manejo en la relación interpersonal, seguridad en sí mismo, sentido de la disciplina, autoridad, trabajo en equipo, sociabilidad, iniciativa, objetividad y automotivación.

Aquellos que sean también declarados ‘Aptos’ en esa prueba serán sometidos por último a un reconocimiento médico, que incluirá todas las pruebas que se consideren oportunas, incluido análisis de sangre y orina, o pruebas radiológicas. De igual modo, en este reconocimiento se valorará a los aspirantes como ‘Aptos’ o ‘No Aptos’.

Los que superen todas las pruebas serán clasificados en función de las notas obtenidas en la fase de conocimientos. Aquellos con mayores notas serán propuestos para realizar el Curso Selectivo de Formación Básica para Agentes de Policía Local organizado por la Escuela Regional de Policía Local (que consta de la fase propiamente dicha de formación y un período de prácticas en la Policía mirobrigense). Este curso también deberá aprobarse para hacerse definitivamente con la plaza en la plantilla de la Policía Local de Ciudad Rodrigo.