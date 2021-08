O se veranea, o se gobierna

Lunes, 23 de agosto de 2021

Desde que los españoles adquirimos el derecho a disfrutar un periodo de vacaciones retribuidas, el Estatuto de los Trabajadores se encargó de dejar bien claras todas las circunstancias que deben adornar esos días. Una vez comenzado el descanso del trabajador, no se recoge ninguna razón legal que pueda suspenderlo de forma unilateral. Solamente la especial sensibilidad profesional del afectado podrá servir para que, a la vista de situaciones muy especiales, decida voluntariamente reincorporarse a su puesto de trabajo. Esta situación suele ser frecuente en crisis sanitarias que precisen más profesionales del medio. En momentos de graves desórdenes, catástrofes o atentados, también se pueden suspender los premisos de este personal o de los miembros de CFSE.

Pues bien, a pesar de todo, como si los astros del universo se hubieran conjurado, una serie de imprevistos –algunos, no tanto- se empeñan en aguar las vacaciones de un distinguido funcionario que tiene sobre sus hombros la ímproba tarea de dirigir esta nación. Como las cerezas de una cesta, apenas aparece un contratiempo y ya hay otro en la sala de espera. Una persona menos decidida cambiaría el bañador por la corbata y marcharía preocupado a su diaria obligación. Pero no, nuestro apuesto presidente, dotado de un temple acerado, es capaz de aguantar el desafío sin inmutarse. Lo que sea urgente hoy –se dice-, mañana lo será menos. ¿Es que nadie se compadece de nuestro paladín?

Pero, vayamos por partes. Desde que el gobierno de Donald Trump firmó con los talibanes el Acuerdo de Doha, en febrero de 2020, fijando un calendario para la salida de Kabul de las tropas de USA, todo el mundo sabía –incluida la CIA- que los talibanes adquirían el salvoconducto para recuperar rápidamente el control de Afganistán. En su día, se había montado la “Operación libertad duradera” para actuar en un territorio afgano convertido en refugio de terroristas de al-Qaeda, responsables de los atentados de las Torres Gemelas, de Barcelona, París, Londres, Bruselas, Niza y algunos más que fueron frustrados. De paso, también se buscaba organizar un ejército nativo, debidamente armado e instruido, al tiempo que se contribuía al desarrollo económico y la restitución de los derechos y libertades totalmente desaparecido. Todo ello, después de 20 años. ha terminado siendo un nuevo fracaso de la OTAN y la CE. Y no sólo eso, el precipitado abandono del incipiente ejército afgano ha servido para que el rudimentario armamento de los talibanes se haya reforzado con el moderno material abandonado por ese ejército. Ya se sabe que las operaciones de limpieza emprendidas por fuerzas extranjeras en territorios poblados por gentes imbuidas de un fanatismo religioso cocido en un credo que no entiende de derechos humanos, están siempre condenadas al fracaso, podíamos decir que “por construcción”. En esa operación, entre otras naciones, ha intervenido España dejando en aquellas tierras la vida de 102 personas y varios miles de millones de euros. El escaso entusiasmo del nuevo ejército afgano, la ineptitud de sus mandos, el miedo a las represalias y la corrupción de los gobernantes han hecho posible que, desde el 15 de agosto, todo el país esté controlado por los talibanes que, no nos engañemos, volverán a imponer el terror y la tiranía a quien no marque su paso y, sobre todo, a las mujeres. El feminismo occidental que tanto afeaba la intervención de fuerzas occidentales, ahora se estremece con lo que vemos venir.



Ante lo grave de la situación, especialmente en el aeropuerto de Kabul, los dirigentes de las naciones que tienen tropas y civiles en Afganistán han sabido reaccionar con prontitud enviando aviones capaces de repatriar a sus conciudadanos y, a la vez, informando de las medidas tomadas. En los primeros momentos del caos, los “marines” controlan el aeropuerto en lo referente al embarque de militares y civiles. Como en otras ocasiones, cuando algunos ya estaban en sus casas, nuestros aviones aún no habían despegado de la Base Aérea de Zaragoza. Aquí se nos despachó con un “tuit” porque, si se gobierna, no se veranea a gusto. La situación ha empeorado porque los talibanes –que primero disparan y después preguntan- ya han enseñado los dientes y amenazan con no dejar salir ciudadanos afganos desde el aeropuerto. Ahora, nuestros aviones tendrán que operar con cuentagotas. En un exceso de visión política, nuestro embajador en Kabul fue cesado a primeros de agosto. Como buen profesional, no ha querido repatriarse y sigue en su sitio solucionando los muchos problemas que ya se preveían.

Para seguir complicando el descanso del jefe, el ministro Marlaska montó su “Operación Media Vuelta” para devolver a Marruecos parte del “regalo” que nos envió en el mes de mayo. A todos los que ahora se rasgan las vestiduras, antes de opinar, les vendría muy bien residir una temporada en Ceuta, Melilla o Canarias- Nuestro mayor problema es ser uno de los hermanos pobres y distantes en la Unión Europea. Todo el mundo oye hablar de las oleadas de inmigrantes o refugiados que huyen del peligro, pero sólo las sufren unos pocos. Después de mucho insistir, algunos países acaban concediendo unos euros –que son de todos- para quitarse de encima esa molestia. La situación en varios territorios españoles es insostenible y hay que tomar medidas ya. Pero de forma coordinada, dentro de la legalidad y con la debida información. Da la impresión de que el magistrado Marlaska, tan eficiente en otros campos, en este no ha estado muy acertado y, ahora, cuando la rama podemita quiere hacer leña del árbol caído, pretende cargar la responsabilidad sobre espaldas ajenas. La salida del gobierno de Pablo Iglesias, en contra de lo que cabría esperar, no ha llevado más sosiego al Consejo de Ministros.

Más palos en la rueda de las vacaciones. Por razones no muy claras, estamos pagando un recibo de la luz cuatro veces más caro que hace un año. El tema está tan embrollado que no hay unanimidad ni en el gobierno. Los anticapitalistas pata negra sugieren la creación de una empresa pública que dirija ese servicio. La parte del gobierno que “sólo” es progresista rechaza la propuesta y, por una vez, no están equivocados. Si ahora somos el país que tiene la luz más cara, sólo por detrás de Italia, y los italianos ya tienen nacionalizado ese servicio, Virgencita, que me quede como estaba.

Lo dicho; hemos incordiado con tanta terquedad el descanso del guerrero, que no ha tenido más remedio que asomarse al exterior. El pasado jueves tuvimos una ración de Aló Presidente en paños menores y el viernes se apareció en un plasma a sus discípulos preferidos. De nuevo en su puesto, ya podremos atar los galgos con longaniza y deberá quedar claro que no es de buen gusto estropear las vacaciones del jefe.