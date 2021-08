Calderón: “Salamanca es un sitio que ahora mismo es un león dormido y necesita despertarse. Es un reto bastante atractivo”

Viernes, 20 de agosto de 2021

El club del Helmántico presentó a los nuevos fichajes y el cuerpo técnico en un acto que tuvo lugar en la sede de un patrocinador

El Salamanca UDS llevó a cabo un acto de presentación de los nuevos fichajes y el cuerpo técnico al mediodía de este viernes en la sede de un patrocinador. Para ello, los futbolistas y el técnico Antonio Calderón tomaron la palabra ante los medios de comunicación para mandar mensajes a sus aficionados de cara a la temporada 2021/2022.

Segunda etapa: “Dos temporadas fuera y me he encontrado muchas ganas de hacer las cosas bien y un club bastante centrado en el camino que quiere tomar de cara al futuro y lo demás es lo que ya conocía. Salamanca es una ciudad futbolera y con una gran afición. Conozco la casa y la gente tiene ganas de que las cosas nos salgan bien”.

Objetivo: “El reto siempre es mejorar y trabajar duro, lo que nos hemos marcado es volver a ser grandes, que es un reto a largo plazo, pero eso se consigue en el corto. Queremos conseguir la estabilidad y tener tranquilidad. Hay que hacer del club un bunker”.

Sistema: “Me siento cómodo con cualquier sistema. Cuando entreno me gusta de una manera, pero depende todo de los futbolistas. Nuestra intención es jugar al fútbol siempre”.

Plantilla: “Estamos bastantes tranquilos. El valor de la plantilla tiene potencial, pero el presupuesto ha bajado. Hemos conseguido traer jugadores para empezar la pretemporada. Vamos a ir viendo en que la gastamos la ficha libre que tenemos. Nos haría falta un jugador de ataque en punta o en banda, pero tampoco es una afirmación 100%. Veremos si la gastamos”.

Estar arriba: “Eso se lo dejo a los aficionados y los periodista. Huyo de las afirmaciones de equipo candidato a subir, toca ganárselo en el campo”.

Decidir volver: “He notado en los últimos años he mantenido la relación con Manuel Lovato y hemos hablado incluso de volver antes, pero lo que me ha hecho volver es el interés que ha puesto en el club, también Rafa, Octavio… Salamanca es un sitio que ahora mismo es un león dormido y necesita despertarse y es un reto bastante atractivo y todo eso ha hecho que me decante por volver aquí”.

Denuncia ante la FIFA: “Si no se ha solucionado ya, que creo que sí… va encaminado a que se solucione”.