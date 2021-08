Fiestas -no fiestas

El mes de agosto es un mes abundante en días de santos y de fiestas religiosas

Muchas cosas de nuestra vida se han visto afectadas por la pandemia del covid-19. Entre ellas algunas de las más notables han sido las celebraciones (o no celebraciones) de las fiestas. Y el haber pasado largo tiempo sin poder celebrar nuestras fiestas, parece que nos ha abierto el apetito para intentar celebrarlas como siempre, a ser posible con la mayor solemnidad.

El verano es el tiempo más dado a las celebraciones, sean éstas religiosas o fiestas seculares. En el caso de las fiestas religiosas, éstas han sido cambiadas muchas veces de su tiempo lógico al tiempo del verano, en que el clima es más favorable, se dispone de más tiempo por vacaciones y la gente acude en mayor abundancia a los pueblos o lugares de nacimiento, para encontrarse con la propia familia o con los amigos de infancia y juventud.

Los condicionamientos a que nos ha avocado la pandemia han producido eliminaciones momentáneas de fiestas, o a reducciones y limitaciones de asistencia en los lugares festivos. tanto que pronto forzó la creación de la denominación claramente contradictoria de hablar de celebraciones de las “no fiestas”, especialmente entre los jóvenes, que siempre son más creativos y en muchos aspectos un tanto provocadores.

Nuestra querida Salamanca no es menos que cualquier otro lugar, en los que apenas cuentan con una eucaristía, y ésta con asistencia limitada. Y por supuesto provistos de mascarilla y guardando la distancia conveniente.

El mes de agosto es un mes abundante en días de santos y de fiestas religiosas: Nuestra Señora de los Ángeles (día 2), la Virgen de las Nieves (día 5), la Transfiguración del Señor (día 6), San Cayetano (día 7), Santo Domingo de Guzmán (día 8), San Lorenzo (día 10), Santa Clara de Asís (día 11), la Asunción de Nuestra Señora popularmente llamada la Virgen de Agosto (día 15), San Roque (día 16), Santa Rosa de Lima (día 23), San Bartolomé o Bartolo (día 24), Santa Mónica (día 27) y San Agustín (día 28). Y los albenses no podemos olvidarnos de la Fiesta de la Transverberación de Santa Teresa el mismo día 27.

La práctica o no de la misa en estas fiestas ya no le importa tanto a mucha gente, especialmente a los más jóvenes. Pero en lo que todos están de acuerdo, y no perdonan fácilmente que no las haya, es en la celebración de las tradicionales procesiones. Y, sin embargo, éstas suelen estar prohibidas y no pueden llevarse a cabo en este año con normalidad.



Luego sí, habrá comidas familiares o locales, espectáculos musicales y similares, corridas de toros y otros acontecimientos. Aun con los aforos limitados y las distancias correspondientes.

Algún periódico de los nuestros ha agrupado esta situación festiva bajo el título de “fiestas anti-covid”. Cada pueblo, ciudad o barrio va buscando sus propias soluciones, tratando de minimizar la falta de realizaciones festivas, y esforzándose por encontrar actividades más o menos atractivas y que disimulen un poco la ausencia de las ansiadas celebraciones.

De las fiestas de Vitigudino, por ejemplo, nos encontramos con que se realizan prácticamente con las mismas actividades de siempre, aunque un poco más simplificadas: toros, Corte de Honor, pregón, feria medieval, conciertos, pelota a mano y actividades infantiles.

Lumbrales ha seleccionado con preferencia actuaciones al aire libre de folklore, conciertos de pop y rock, un musical, teatro, magia y frontenis. En Aldeadávila han apostado por espectáculos taurinos: un concurso de recortes, una novillada, un festival con dos matadores y una corrida de rejones. Para ello van a montar hasta una plaza de toros portátil, como en los mejores tiempos.

Peralejos de Abajo ha sabido adaptarse. No tendrá verbenas ni conciertos, ni encierros como algunos años, ni el homenaje a los mayores. Pero sí habrá actuaciones musicales, un concurso de recortes, comida popular aunque repartida en tapers, y hasta habrá una feria agroalimentaria, de artesanía y de maquinaria.

Y así podríamos continuar con Saucelle, Vilvestre, Masueco, Golpejas, Calzada de Valdunciel, Carbajosa de la Sagrada, Doñinos, Guijuelo, etc., etc. Éste último con un programa de fiestas abundante y casi normal, aunque “blindado contra el coronavirus”, según dice el concejal responsable de festejos.

Fiestas “no fiestas” pero, al fin y al cabo, fiestas. Feliz temporada veraniega.