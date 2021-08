El Salamanca UDS firma las tablas en Coria en un nuevo test de pretemporada (1-1)

Miércoles, 18 de agosto de 2021

El Salamanca UDS firmó las tablas en Coria en un nuevo test de pretemporada (1-1). Pepe Carmona se estrenó marcando con su nuevo equipo y Javi Benítez paró un penalti, mientras que José Salcedo y Liam Ayad debutaron tras salir en la segunda mitad con el objetivo de ir acumulando minutos y sensaciones en las piernas de cara al arranque liguero.

Antonio Calderón decidió salir con el siguiente once inicial en La Isla: Benítez; Palomares, Murua, Kristian, Reinoso; Hugo Díaz, Diego Benito, Télles; Carmona, Jairo y Bermejo. Por otra parte, el duelo se puso pronto de cara para los charros con el tanto del ex del Guijuelo y Unionistas y con el acierto del meta en los once metros. No obstante, el cuadro local igualó fuerzas cerca del descanso por medio de Erik Daniel.

El segundo tiempo estuvo marcado por el carrusel de cambios y el tanteador finalmente no se movió, por lo que los del Helmántico disputaron su sexto partido -primero con un rival de su división- de pretemporada (incluido el del filial) y aún le quedan otros dos o tres por delante antes de debutar en Segunda RFEF. Además, un ex como Santi Luque volvió a reencontrarse con su antiguo club y viejos conocidos en el banquillo y el verde.