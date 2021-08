España y el rescate…

Nuestros compatriotas, nos preocupan extraordinariamente. No solo ellos sino todos aquellos que han colaborado con nosotros y sus familias, cuya vida pende de un hilo. Dios quiera que la operación de rescate salga bien...

nos aterra el destino del pueblo afgano en especial sus mujeres y niños, ojala pudiésemos hacer algo más que tener buenas palabras.

Dicho esto repugna la torpeza, la demora y la sensación de improvisación del señor de ”las alpargatas” y su gobierno. Sí todo llega a un final feliz, es gracias a nuestro ejército y sus profesionales, no al que mantenemos por Presidente, que no tardará en ponerse otra medalla. Olvidando o mejor no reconociendo su nula y mala gestión: la pandemia, dando bandazos permanentemente, y llegando mediados de agosto sin estar vacunado el 70% de la población, como habia prometido.

Una radical izquierda, haciéndole la ola a diario o a tortazos si las cosas no son como el pedazo de tarta morada desea para cobrar los favores prestados en momentos de necesitar muletas...

Este desgobierno es el mayor desbarajuste de cuantos ha habido en democracia.

El oligopolio eléctrico trincando de los españoles, recuerden a Podemos en pie de guerra contra Rajoy, los combustibles inalcanzables Mientras la

propaganda feminista sigue obsesionada con su educación sexual, desde 0 años… alguien dijo: dime de que presumes y te diré de que careces; total fracaso escolar, las universidades… a la cola, un anteproyecto de Memoria Democrática promovida por la señora Calvo, que no garantizaba el derecho a la protección de datos y leyes sobre la memoria, es todo lo parido desde Moncloa durante el curso 2021.



Si España tuviese tantos militares como abogados y sus ocurrencias, incomprensibles, a la hora de exponerlas al oyente o televidente, sería una potencia militar.

Lo ocurrido en Ceuta es el penúltimo asalto, el próximo… es el definitivo. Que no nos cuenten cuentos. Afganistán se ha convertido en un nuevo frente para el mundo civilizado. Tras derrotar al ejército ruso, y tras la retirada de las tropas americanas, lideradas por el recién estrenado Presidente, Joe Biden, gran fracaso en política exterior. Los talibanes han visto como los más poderosos de la tierra abandonan, incapaces de controlar su fanatismo, (aunque algo de mayor calado está detrás) La paz que prometen, es solo un caramelo endulzado con arsénico. El efecto llamada no se hará esperar. Una nueva sede de terrorismo internacional acaba de fundarse.

Los tertulianos expertos –dicen, y no se arrugan- en geopolítica, pueden largar sus confusas peroratas, mientras, ellos, preparan una nueva ola de desestabilización mundial.

Si vis pacem para bellum… lo demás son sueños de una noche de verano.