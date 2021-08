La UE abrirá un "diálogo" con los talibán para evitar una crisis humanitaria porque "han ganado la guerra"

El Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, ha defendido la necesidad de que el bloque entable un "diálogo" con los talibán con el objetivo de evitar que su llegada al poder en Afganistán derive en una crisis humanitaria y en un potencial "desastre" migratorio.

"Tendremos que estar en contacto con las autoridades en Kabul. Los talibán han ganado la guerra, así que tendremos que hablar con ellos para iniciar un diálogo cuanto antes para evitar un potencial desastre migratorio pero también una crisis humanitaria", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión telemática de ministros de Exteriores de la UE.

Así, con el objetivo de conseguir que la "nueva situación política" del país asiático no desemboca en un "movimiento migratorio de gran escala hacia Europa", los Veintisiete deben coordinarse y "apoyar" a los vecinos de Afganistán y los países "de tránsito". Este diálogo con los insurgentes debe estar también centrado, según Borrell, en impedir "la vuelta de terroristas extranjeros a Afganistán".

Ya en el turno de preguntas, Borrell ha dejado claro que "tratar con ellos" no supone un "reconocimiento oficial", si bien ha incidido en que si la UE quiere evacuar a su personal y también a los alrededor de 400 afganos que trabajaron para el bloque y sus familias necesita hablar con los talibán por motivos logísticos.

"Hay que tratar con ellos pero al mismo tiempo mantenerse vigilantes" de que cumplen con las obligaciones internacionales asumidas por los anteriores gobiernos y en particular que respetan los Derechos Humanos y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En todo caso, ha aclarado que "no ha tenido tiempo" personalmente de contactar con ellos y que prevé enviar refuerzos a la delegación de la UE en Kabul para poder gestionar la repatriación de personal y afganos.

HABLAR NO SIGNIFICA RECONOCER

Ante la petición expresa de una periodista afgana, quele ha rogado que no reconozca un nuevo régimen talibán porque los afganos no quieren "volver atrás", Borrell ha dicho comprender "sus sentimientos y preocupación" y ha insistido en que no ha dicho que la UE vaya a reconocer a los talibán. "Tenemos que hablar con ellos para todo incluso para intentar proteger los derechos de las mujeres y las niñas", ha insistido.