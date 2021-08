Paris bien vale un... "Messi"

“El fútbol es la única religión que no tiene ateos” (Eduardo Galeano)

Uno recuerda el primer contrato de Messi, firmado en una servilleta, en presencia de Carlos Rexach, aquel fino jugador catalán de los años 60/70, ojeador del Barcelona F.C. Enseguida “Charlie”, se dio cuenta que estaba ante un prodigio de jugador, de un “pibe”, que hacía con la “pelota”, cosas fuera de lo común, para la edad que aún tenía aquel niño de barrio en Rosario (Argentina). El chico padecía cierto problema físico en cuanto a su crecimiento, cosa que no importo para que llegara a Barcelona y fuera incluido en la escuela de fútbol, la Masía, centro como bien saben de muchos jugadores salidos de la misma.

Aquí se fue curtiendo, fue superando con tenacidad aquella anomalía física, y fue desarrollando, todo cuanto le faltaba para convertirse, en todo lo que ustedes han visto y podido comprobar. En un futbolista extraordinario, posiblemente el mejor de la historia futbolística, o al menos entre aquellos elegidos para la gloria, sus cualidades, su afición su disposición y entrega, su sabiduría, su resoluciones, esa plenitud de no perder nunca de vista el balón, junto al afán de verlo dentro de la portería contraria, hicieron de él un jugador, sorprendente, del que nunca sabían muy bien los contrarios, por donde iba a salir, y los entrenadores se rendían ante aquel fenómeno, que no llegaba al 1,70, incapaces de encontrar solución para su marcaje, para no dejarlo jugar, para pararlo, para descubrir como desactivarlo, fueron contadas las ocasiones, que esto se producía.

Le oí decir a un entrenador: Uno prepara el partido tácticamente:- Pero luego llega el “pequeñín” y te lo jode todo-

Después de la catarata de emociones, de lágrimas, de tristezas y desencantos, en el adiós de Lionel Messi, del que fue su casa, su club, y como no; su vida, ha tenido que despedirse, en unos momentos, que precisamente no quería tener que abandonar el- Barsa- Había recobrado de nuevo la ilusión algo alicaída tras estos años de pandemia, y un disgusto feroz con el anterior presidente, pero ahora se le requería para pilotar al club, para volver a ganar confianza, y recobrar el prestigio que nunca debió perder, por la mala gestión de sus dirigentes. Ahora un Barcelona F.C, engullido por las deudas, perdido el norte, y a la deriva, no ha podido retener y poner un nuevo contrato,- sería el 14 -, atenazado por la deuda gigantesca, para tener que hipotecar el club. El niño que trajo Charlie, después de llenar de triunfos, de gloria de cache y prestigio al Barsa, tiene que dejar marchar, rumbo a Paris, a un jugador, que aún a sus 34 años es considerado de talla mundial, de reconocimiento en todo el orbe futbolístico. Después de los ríos de tinta vertidos en todos los diarios del mundo. Podemos decir que Messi ha dejado un vacío muy difícil de llenar, veremos cómo se llena ese vacío, veremos que influencia tendrá en el resto del equipo, y en su masa social y veremos si el campo N.C vuelve a vibrar.



Muchos llaman balón con lo que se juega al fútbol, otros lo llaman el esférico, otros el cuero. Para Messi, como para Maradona era la “pelota”, si, aquella con la cual maravillan al mundo y a cuantos gozan y sienten este deporte de multitudes, y que ahora Messi contribuyo a elevar a los confines del mundo. Diego, al igual que Messi es de esa raza especial, que nacen de cuando en cuando, y casi siempre nacen en las cunas y en los barrios más humildes, (se admiten excepciones).

Ya se le pasó el berrinche a Messi quien en solo 24 horas ha convertido las lágrimas en el Camp Nou en una espléndida sonrisa en París, donde le espera un equipo de ensueño y una lluvia de millones en su nuevo contrato con el PSG, por dos años prorrogable a otro más. En medio negociador ha estado “Papa” Jorge. El que se ha despachado a gusto contra el Barça diciéndoles a los periodistas en la despedida que si quieren saber lo que ha pasado que ‘le pregunten al Club’.

O sea, que el malo de la película es Laporta, no podía ser de otra manera. Y, la foto de Messi ya ondea en la Torre Eiffel mientras la ‘Messimanía’ se desata en la capital de Francia en donde la afición del PSG da por segura la conquista de la Champion League 2021/2022 con un equipo asombroso donde está Messi, Di María, Neymar, Verrati, Ramos y ya veremos si también Mbappé a quien, por otra parte, se espera con los brazos abiertos en el Real Madrid. Veremos cómo acaba el culebrón parisino de Messi porque en esta Champions League que se avecina el PSG no juega solo. Y al acecho están los de siempre, el Bayer, el Chelsea, el United, la Juve, el Real Madrid y el Barcelona que aún no ha dicho su última palabra. Fútbol es fútbol… ya te digo…

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías