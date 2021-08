Perfumerías Avenida ya tiene bombo par el sorteo de rivales en la Euroliga

Lunes, 16 de agosto de 2021

El equipo salmantino comparte bombo con el Dynamo de Kursk, por lo que evitará al equipo ruso en primera fase

Perfumerías Avenida conocerá el próximo jueves a sus rivales en la fase de grupos de la Euroliga 21-22, aunque hoy mismo FIBA ha dado a conocer la composición de los bombos de cabezas de serie de cara al sorteo. El equipo azulón ha sido encuadrado en el segundo bombo de cabezas de serie junto al equipo ruso de Dynamo de Kursk, rival al que, por tanto, evita en esta primera fase. Además, el organismo internacional ha definido las sedes de los torneos de clasificación que decidirán las dos últimas plazas de la competición y que se celebrarán en Sfantu Gheorghe (Rumanía) y Schio (Italia).

De esta forma, y siguiendo el criterio de resultados de cada uno de los clubes en competiciones europeas en los últimos tres años, los ocho bombos de cara al sorteo quedan de la siguiente forma:

BOMBO 1: UMMC Ekaterinburg y Fenerbahce

BOMBO 2: Dynamo Kursk y PERFUMERÍAS AVENIDA

BOMBO 3: USK Praga y Sopron Basket

BOMBO 4: Spar Girona y BLMA

BOMBO 5: TTT Riga y Galatasaray

BOMBO 6: Reyer Venezia y Basket Landes

BOMBO 7: Arka Gdynia y MBA Moscú

BOMBO 8: QF 1 y QF 2.

No se podrán encuadrar en un mismo grupo más de dos equipos de un país y, además, no puede haber más de dos países representados con dos equipos en un mismo grupo. Las últimas dos plazas saldrán del grupo de clasificación 1, que disputarán en Rumanía: Sepsi, Kayseri y Szekszard y del grupo 2, que disputarán en Schio: Famila Schio, Tango Bourges y Valencia Basket. El sorteo, desde Múnich, arrancará a partir de las 11 AM del jueves y se retransmitirá en directo a través del canal YouTube de FIBA.