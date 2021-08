Las calles de Villarino se quedan huérfanas sin la procesión de San Roque

Lunes, 16 de agosto de 2021

Las calles de Villarino se quedaron huérfanas este 16 de agosto. No hubo ni hierbabuena perfumando el aire ni mantillas adornando los balcones, por segundo año San Roque no salió en procesión, no se escucharon los sonidos de la gaita y el tamboril a su paso por calles y rincones, tampoco el zapateado de las charras pisando la plaza y danzando en su honor.

San Roque se quedó en la iglesia de Santa María para admiración de los villarinenses desde la distancia, sin mayordomos, ni siquiera contó con la solemnidad que imprime el sonido de la gaita y el tamboril a la homilía, oficiada por el párroco José Ramón Mateos, quien estuvo acompañado por el sacerdote Ignacio Gómez en la celebrada a las 12.30. Porque no fueron una ni dos, sino tres las misas celebradas en honor al librador de pestes, además de otra más prevista a las 20.00 horas de este 16 de agosto. A la celebrada a las once de la mañana asistía el alcalde de la localidad, Julián Martín y el concejal de Festejos, Javier Rodriguez.

Tampoco hubo convite de limonada, chochos y aceitunas, pues las medidas sanitarias anticovid dificultan uno de los actos más arraigados de este día de San Roque. De este modo, concluida la segunda misa, el programa festivo continuará en la noche con la actuación musical de La Búsqueda a partir de las 22.30 horas.



Para mañana martes, el programa festivo continúa con una novillada en la que intervendrán los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, los hermanos con raíces villarinenses, Manuel y Esteban Tabernero, que lidiarán novillos de la ganadería de Ignacio López-Chaves.

Tras este festejo, que comenzará sobre las 18.30 horas en la plaza portátil instalada en Santa Catalina, a las diez y media de la noche tendrá lugar la actuación musical de Vespas y Lambrettas, versión covid de Pikante.