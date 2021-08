Salamanca registra 87 nuevos casos de coronavirus, más del doble que hace una semana

Domingo, 15 de agosto de 2021

No se notifican nuevo fallecimientos y la suma de positivos asciende a 37.792 desde el inicio de la pandemia

Notable aumento de los casos diarios de coronavirus en la provincia de Salamanca con 87 nuevos casos, el doble que hace una semana (39). El último parte diario de la Junta de Castilla y León señala que el número de contagios en la quinta ola no consigue bajar. En total, Salamanca suma 37.792 casos.

No se notifican nuevos fallecimientos de pacientes en el complejo hospitalario de Salamanca en pacientes con diagnóstico de Covid. El total de muertes en el hospital sigue siendo de 848, ya que no aumenta por fortuna desde hace una semana. En fin de semana no se actualizan los datos de brotes activos.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León notifica hoy 456 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 291.837; de esa cifra, 285.394 confirmaciones lo han sido en pruebas de infección activa (*).

Los nuevos positivos se han notificado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de los 456 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 445 han tenido diagnóstico el día previo.

La actualización diaria de los registros referidos a altas y defunciones en hospitales castellano y leonés recoge 16 altas hospitalarias y cuatro decesos respectivamente, para sendos totales de 32.240 pacientes y 5.955 personas fallecidas.