Kupaa Harrison seguirá jugando con el CB Tormes

Sábado, 14 de agosto de 2021

El alero hawaiano fue uno de los puntales del éxito liguero de la pasada temporada

Usal La Antigua ha anunciado la continuidad de Kupaa Harrison, el alero hawaiano que fichó por el equipo salmantino el pasado año y que fue uno de los puntales del conjunto durante la exitosa Liga disputada por el conjunto charro. Harrison, que se adaptó rápidamente a la vida en Salamanca, promedió 26 minutos por encuentro en la Liga regular, con 11.4 puntos, 3.7 rebotes y 11.5 de valoración media.

Óscar Núñez, entrenador del hawaiano, asegura sobre su nuevo jugador: “Estamos muy contentos en el club con su renovación porque a nivel deportivo y humano nos aportó muchas cosas el año pasado. Renovarle era un objetivo difícil, pero lo hemos conseguido y estamos muy contentos porque apostamos por él a pesar de que es una licencia USA”, apunta.

En cuanto a las características de Kupaa, Núñez apunta: “No es un especialista en nada pero puede jugar hasta en 4 puestos; tiene buen tiro, pasa bien, entiende muy bien el juego, anota, ayuda al rebote y en tareas defensivas… es un jugador muy versátil que nos puede ayudar muchísimo. Además, encajó muy bien y queremos dar continuidad al proyecto del año pasado”.

Harrison, por su parte, tiene las ideas claras antes de comenzar a entrenar de nuevo en Salamanca: “El objetivo grupal está muy claro: ascender a Plata. Por lo que a mí respecta, mis objetivos pasan por proporcionar a Tormes todo lo que tengo en cada partido. El año pasado sentí que en algunos partidos aporté mucho y en otros no tanto, por lo que este año trataré de ser lo más regular posible en todos los encuentros y, con suerte, lograr el ascenso a Plata”, subraya.

En cuanto al recuerdo de la pasada temporada, Kupaa asegura: “Todo el verano he tenido mal sabor de boca por cómo fue el final de la fase de ascenso. He vuelto a ver todos los partidos de Liga y también los de la fase y ha sido muy difícil. Durante toda la Liga jugamos con un estilo definido y luego llegamos a la fase y por alguna razón no jugamos como nosotros mismos. El año pasado tuvimos talento para llegar a Plata y este año debemos completar el trabajo”, augura el hawaiano.

Sobre la renovación por Usal La Antigua, Harrison asegura: “En cuanto Tormes me dijo que querían que renovara, fue una decisión fácil para mí. Me encantó Salamanca el tiempo que estuve allí y me encantaría disfrutarla con menos restricciones. La gente que he conocido en Salamanca me ha recibido con mucho cariño en mi primer año y me siento muy afortunado de volver de nuevo. Todo esto, junto a la posibilidad de conseguir el ascenso fue definitivo para mí”.

Harrison es el noveno jugador confirmado por Usal La Antigua para la temporada 2021/2022, tras las renovaciones de Sergio Moreta, César Yáñez, Pedro de la Calle, Nelson Yengue y Jorge Morán y los fichajes de Antonio Morales, Acoydan McCarthy y Ángel Moro. El cuerpo técnico del equipo EBA también está ya cerrado con la presencia de Óscar Núñez, Javier Alonso, Jorge Paniagua y Guzmán Pacho.