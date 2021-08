Cantalpino conoce el libro ‘Aguamiel y filigrana’ de Pinto a favor de la asociación Asdace

Viernes, 13 de agosto de 2021

El Salón Teatro Municipal de Cantalpino ha acogido esta tarde la presentación ante el público de Cantalpino de ‘Aguamiel y filigrana’ del periodista cantalpinés Juan Carlos López Pinto.

El acto ha contado con la participación de Raúl Izquierdo, director de la Casa de la Iglesia, quien ha cantado acompañado de su guitarra y quien ha hecho aplaudir y cantar a los asistentes.

Yolanda Garcia Yuste, coordinadora y directora de la Asociación Salmantina de Daño Cerebral (Asdace) ha ofrecido unas pautas para prevenir el ictus: “controlar los niveles de estrés, mantener una dieta equilibrada en cantidad y en calidad de alimentos -sobre todo intentar llevar una dieta mediterránea, mantener los niveles de colesterol, tensión arterial y glucosa en sangre, evitar el consumo de tabaco y alcohol, realizar ejercicio físico, así como también el ejercicio mental, respetar las horas de descanso”. También ha recomendado identificar los síntomas, que dijo “son variados y no tienen porqué darse a tiempo”. Ha resaltado como importante que todas las personas identifiquen los síntomas o señales de alarma, que son: “pérdida de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo, dificultad para caminar, pérdida total o parcial de la visión o visión borrosa, tener dificultad para hablar o entender lo que nos están diciendo, y un dolor de cabeza muy intenso con inicio brusco”.

En caso de producirse estos síntomas, Yolanda recomendó “no esperar a que se pasen, llamar al 112, porque el tiempo es un factor muy importante”.

En este sentido, Juan Carlos López Pinto ha querido poner como ejemplo experiencia con el ictus para hacer ver al público que la prevención es fundamental, para evitarlo. En su caso ha dicho: “yo no los tenía en cuenta: mucho estrés, no dormía, mucho trabajo, muchas preocupaciones, cierta obesidad, hasta que estalló la cabeza, osea que la prevención es fundamental antes de...”, ha ratificado. Además ha dado a conocer uno de sus futuros proyectos, porque “a parte de trabajar en mi un poco”, ha manifestado, “estoy escribiendo un libro”, ha recordado que =el 10 de octubre estaba el cielo azulado, a mi el ictus me dio en el parador de Salamanca, con la catedral al fondo”, razón por la cual el libro se va a titular: ‘Yo nací un día azul’ -un viaje desde el ictus- En el relatara su experiencia y como “el ictus me ha dado fuerza”, ha anotado.