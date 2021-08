 “La corrida de toros del 16 de agosto supone un gran revulsivo para la economía local”

Viernes, 13 de agosto de 2021

Nos atiende una llamada previa al festejo del próximo 16 de agosto. La alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, se muestra contenta e ilusionada por el cartel para la vuelta de los festejos taurinos a la localidad.

Tiene las ideas claras y defiende lo que su pueblo cree que merece: si él pide toros, el Ayuntamiento debe facilitar la plaza para aquellas empresas que quieran ofrecer espectáculos taurinos con todas las medidas de seguridad sanitarias. De Paz ha puesto todas las facilidades para que el próximo lunes, 16 de agosto, Tauroemoción ofrezca una corrida de primer nivel en el histórico coso salmantino.

Leonardo encabeza la terna de la corrida de toros mixta junto a “El Cordobés” y “El Capea” con toros de Torrrealba para la lidia a pie y El Capea para rejones que “ha caído muy bien en el pueblo, no he escuchado a nadie decir que no le haya gustado la corrida de toros que hemos anunciado”, asegura la primera edil.

“Este festejo supone un gran revulsivo para el comercio local, la hostelería y el turismo a Vitigudino. No es sólo toros, es trabajo”. Así de contundente es De Paz asegurando que un festejo taurino de estas dimensiones y en tiempos convulsos para todo el mundo, supone un balón de oxígeno para la economía local.



Añade que, “con todas las medidas sanitarias y con trabajo y esfuerzo, hacer este tipo de eventos es viable”, y es que la dedicación ha sido constante, el empeño por devolver al pueblo, poquito a poquito, actividad es fundamental para ver la luz al final del túnel.

De Paz se muestra satisfecha con la combinación que la empresa gestora ha hecho del cartel. “Leonardo es puro espectáculo, ‘El Cordobés’, con su desparpajo y lo mediático que es cae muy bien a la gente, y ‘El Capea’ es un torero de la tierra que merecía estar”.

“Además, la ganadería también es de casa, y eso hace que el cartel quede más redondo todavía”, finaliza la responsable municipal.

Las entradas para el festejo están a la venta en la web www.tauroemocion.es , en el teléfono 621 282 392 y en el bar ‘El Retiro’ de Vitigudino.

Cabe recordar que las reses que se lidiarán por la tarde serán desembarcadas, previo al festejo, la misma mañana del 16 de agosto a las 13.00 horas en la plaza de toros con entradas populares.