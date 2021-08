De dulce...

Martes, 17 de agosto de 2021

Siempre he dicho que en esto “mío” de hacer tantas entrevistas -humanas y divinas- aprendí “muchas cosas de los entrevistados, que va desde sus cualidades personales, modo de ser, oficios, aficiones e incluso de su manera de pensar”…

C uando hice la primera a Nicolás Martín Franco “NICO” (Ver foto), hace ya muchos años… muchos, le pregunté: ¿Qué cuentas de tú afición al mundo de los toros?

Me contestó por derecho y si vacilación ninguna: “Pues es una afición que, como dice Laso, es una cosa de “chalaos”. Pero añadió presto, la gente del toro es una gente estupenda. Y ya entrando en faena, empecé de pequeño y siempre me ha relacionado con estas personas singulares y de gran empatía como se demostró cuando la tragedia del pobre Cesterito, donde todo el mundo se volcó, ganaderos, toreros, y aficionados, cuando al ir a comprar las entradas, en vez de una compraban dos, y una la rompían allí mismo. “Esta para colaborar y la otra para asistir al homenaje”. ¡Hasta los toreros en activo compraron la entrada!

Buenos días señor Manuel

Buenos y santos, prenda.

¿Qué le parece a usted la respuesta de “NICO”, nuestro entrevistado de hoy como amigo suyo?

Pues que me va a parecer, ajustada, limpia, con mucho arte. Conozco a tú amigo por su presencia, varias veces, aquí en la parcela y siempre he escuchado con respeto lo que hablaba con mesura y conocimiento de causa… templando y mandando como debe ser.

Es que señor Manuel, “NICO” ha “toreado” mucho en la vida, sin ser torero, aunque le hubiera gustado el serlo. “Nació en 1939, cerca de la Plaza Mayor salmantina, Plaza del Ángel. Su primer colegio fue el San José, luego el Ave María donde estábamos un montón con el apellido Martín, lo que era un verdadero problema al pasar lista. Más tarde en el Sagrado Corazón (donde yo estuve también)… a “NICO” solamente le faltó estudiar en el Espíritu Santo, todos ellos católicos, apostólicos, romanos y muy salmantinos. ¡Por Diossssss hubiera dicho nuestra inefable amiga Mari Loli!

Prosigamos. Luego ya hubo que trabajar, ello después de hacerse una pregunta crucial. Y ¿ahora qué?... y ello fue fácil ya que como mi padre era camarero me “metí” en el gremio. Primero en el Círculo Mercantil Agrícola Ganadero, después en el Bar Deportes. Pero en esto que llegó a escena Jesús “el de la Posada” y con él me fui y estuve un montón de años. Aunque te diré sin tapujos, que también “pasé” por “Las Torres”, “Quinto Pino”, “Novelty”, “Altamira” y “Bar Ignacio”…



No quedando ahí la rotación hostelera, ya qué como colofón de la “cosa” estuvo empleado en la Asociación de Empresarios de Hostelería.

Señor Manuel… señor Manuel, diga o pregunte usted algo, que se ha quedado usted sin habla.

Pues sí y muy tímidamente te pregunto aún sorprendido. ¿Tuvo tiempo para otras actividades?

Sí, he trabajado en otras pero nunca cobrando. “Un amiguete mío, Felipe Moreno, también del gremio y venido desde Barcelona nos preguntó ¿Cuándo celebráis aquí la fiesta de la Patrona de Hostelería? Cuando le dijimos ¡NUNCA! no se lo creía. A raíz de aquello, tomamos interés y preguntando a los mayores nos dijeron que antiguamente lo que se hacía era visitar a los enfermos, ir a misa y luego la merienda. Llegando a la conclusión de que lo antiguo no nos valía y decidimos que la fiesta había que hacerla, pero a bombo y platillo, y sobre todo con profesionalidad. Así que hicimos una buena “faena” con tentaderos, carrera ciclista, campeonato de futbol, concursos de hostelería y una revista hostelera “Santa Marta”, pero sobre todo hicimos mucho salmantinismo”...

Y llegados hasta aquí. Aunque la “faena” de NICO es bastante más larga y templada, tengo que hacerle un reproche a usted, pues no me ha preguntado siguiendo su costumbre… ¿A qué viene eso de ‘DE DULCE’?

Pues sí verdaderamente. ¿A qué viene?

Pues mire usted, me dice NICO: “En un Concurso de Hostelería de los primeros años en que empezamos a salir fuera de Salamanca, llegó la cena de gala. La gente participante bajó normalmente vestida y los de Salamanca lo hicimos trajeados -DE DULCE-, como dicen los toreros”.

Alguien dijo: “Es normal el ver a Nico con su cartera bajo el brazo “brujuleando” día a día por las calles salmantinas. No tiene coche y sube y baja escaleras “tocando” los despachos con arte, sapiencia y orgullo, ya que, además de camarero ha sido, tesorero, vocal y relaciones públicas”. ¡Muchas relaciones públicas!... DE DULCE…

Brindemos hoy, usted y yo por ello. Y por nuestro amigo “NICO”, qué bien merecido y “bregado” lo tiene en la dura faena de la vida con su buen hacer cotidiano, que aún continúa impartiendo. No habrá por ello; ni dos orejas y rabo y toro devuelto a la dehesa, (Ver foto), por su “toreo”, pero sí nuestro brindis sincero…

¡VA POR USTED, MAESTRO!