Yaiza Hernández: “Hay mucha gente que no ve que está mal, por eso sI ves que tú vecino se siente así, tienes que llamarnos”

Sábado, 4 de septiembre de 2021

“Lo ideal es sacar a la gente de esa soledad y prepararlos para relacionarse entrenando habilidades”

Dirigido a las personas mayores de 60 años que se sienten solas, ‘Salamanca Acompaña’ nace con el objetivo de que ninguna se sienta al margen en la ciudad charra. Para ello es fundamental la labor de profesionales como Yaiza Hernández que realiza una visita semanal de aproximadamente una hora a los usuarios que tenga asignados.

En primer lugar intenta distraer a sus mayores y reconoce que la mayoría “valora el poder hablar tranquilamente”. Por otro lado, destaca que “lo ideal es sacar a la gente de esa soledad y prepararlos para relacionarse socialmente entrenando habilidades”, aunque añade que “suele ser fácil debido a que en los talleres en grupos en los que todos están en la misma situación y entienden muy bien sus necesidades”.

Desde ‘Salamanca Acompaña’ quieren recalcar que quieren llegar a las personas que están solas y difundir la existencia de este programa para acabar con una soledad no deseada, “hay mucha gente que no da el paso y no ve que está mal, por eso si ves que tú vecino se siente así tienes que llamarnos”, concluye Yaiza.

Para participar en él o para dejar constancia de una de estas situaciones, los interesados deben pueden ponerse en contacto de forma presencial en los centros ‘Victoria Adrados’ o ‘Miguel de Unamuno’, llamar al teléfono 900 37 40 50 o enviar un correo electrónico a acompasal@aytosalamanca.es

Foto de Lydia González