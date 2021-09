Encarnación Sánchez: “Yo me vi superada, no salía de casa y ahora me siento fenomenal y viva”

Sábado, 4 de septiembre de 2021

La trabajadora social del Ceas del barrio de San José se puso en contacto con la coordinadora del programa ‘Salamanca Acompaña’ con el fin de ayudar a María Encarnación Sánchez, una vecina de esa zona que, como otras muchas personas mayores de la ciudad, no era feliz y se sentía sola.

Ese fue el momento que cambió su destino, gracias a esta iniciativa del Ayuntamiento, dirigida a las personas mayores de 60 años que están angustiadas por la soledad. El objetivo es que ninguna se sienta al margen y los resultados son espectaculares, tal y como ha relatado a SALAMANCA AL DÍA María Encarnación.

Hablar, pasear o la estimulación cognitiva son algunas de las actividades que realiza con su monitora una hora a la semana. Y esa cita periódica ha transformado por completo su realidad. “Yo me vi superada, no salía de casa y ahora me siento fenomenal y viva”, explica con una gran sonrisa.

Además, recomienda y anima a participar a todas aquellas personas que se sientan solas, porque “hay que pedir ayuda, yo de joven trabajé cuidando personas mayores, les contaba historias y chistes, cantábamos, yo di ayuda y ahora me ayudan a mí”.



Es solo un ejemplo pero, como ella, otras 219 personas han recibido esta atención vital, que incluye llamadas telefónicas, visitas a domicilios, atención presencial, acompañamiento y acciones grupales. Además, desde la puesta en marcha de ‘Salamanca Acompaña’ se han llevado a cabo más de 1.300 actuaciones para ofrecer información del programa y asesorar a familiares de potenciales usuarios.