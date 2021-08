Ya no sirven los números romanos, los prefijos, quebrados, los/las/les...

Este desgobierno nos está llevando a un adoctrinamiento como sucedió en la Cuba de los Castro o en la Venezuela de Maduro, etc, países comunistas, en los cuales la doctrina del dictador transforma a niños libres y adolescentes, en marionetas de sus particular ideario.

Cuando he visto el borrador del Plan Educativo de Isabel Celaá... quedé asombrada de la incultura que van a tener nuestros hijos, hombres del mañana y futuros trabajadores de un mundo globalizado, donde cada vez necesita la persona una formación mas amplia y completa. Desaparece el denominador común, el mínimo común denominador, adverbios, diptongos, todo ello sustituido por el lenguaje oral primando sobre el escrito. Y esa barbaridad con el fin de qué nuestros hijos desde su más tierna infancia se conviertan en “investigadores” ¿de qué? Me lo expliquen.

Estos niños y adolescentes cuando vean un siglo o fecha escrito en números romanos- ¿que lo seguirán escribiendo? O no. ¿Qué les parecerá?

Desde el desgobierno responderán: todo consiste en aligerar la carga de temarios para que nadie quede atrás. ¿Quién no abra un libro en todo el curso va tener las mismas ventajas que el estudioso? ¿Qué fomentan? ¡La vagancia…! No señores, eso no favorece a la tan cacareada Educación Pública, algo, que por si no recuerdan pagamos con nuestros impuestos todos los españoles.

Para formar un ciudadano del hoy y del futuro es necesario volver a los valores: conocimientos, meritocracia, esfuerzo, enseñarles, que trabajando se consigue aquella meta deseada. Sin base, no se sustenta un edificio. Atrás, en el cuarto trastero quedan los temarios Que matemáticas hayan sido traumáticas, y hoy se dé preferencia a lo “sentimental” la mayor estupidez Con los números naturales contamos los elementos de un conjunto (número cardinal). O bien expresamos la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto (ordinal).



Me llama la atención que pretendan terminar con los cuentos de brujas, ¿saben que diferencia existe entre el cuento y la realidad de unas pobres mujeres quemadas, por tirar las cartas, hacer brebajes, potingues… durante la Inquisición. La bruja del cuento es muy diferente, ataca e la riqueza de la doncella, su belleza, el poder etc. Es necesario que los niños sepan que la maldad, vuela sobre ellos, y que han de estar dispuestos a hacerle frente con los valores: sociales, familiares, escolares…

Ustedes banalizan con algo esencial como es la educación, hacen trivialidad que a su vez sirve de “adoctrinamiento” conjunto de medidas, prácticas educativas y de propaganda tomadas por una autoridad, ya sea epistémica o deóntica, ​ encaminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar

Siento una gran pena por el futuro educativo, banalidad y adoctrinamiento, son las grandes lacras que pretenden inocular, como vacuna, al sistema educativo, anulando todo sacrifico y buena disposición del alumno al esfuerzo

Todo lo que ustedes tocan, peligra, sus manos son más destructivas que una guerra bacteriológica.

Están a tiempo de demostrar a sus electores y al mundo docente, que son capaces de rectificar. Gracias.