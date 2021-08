Mansour regresará al Helmántico para jugar con la Gimnástica Segoviana

Jueves, 12 de agosto de 2021

La Gimnástica Segoviana ha incorporado al central senegalés Mansour Seck (Dakar, 1990) para su plantilla del primer equipo de cara a la temporada 2021-22. Se trata de un jugador que militó en el Salamanca UDS en Tercera, en la campaña en la que se lograba el ascenso a Segunda B, tras la victoria en San Lázaro ante el Compostela. Por lo tanto, tendrá la oportunidad de volver a jugar en el Helmántico, ya que el conjunto segoviano milita en el mismo grupo que los blanquinegros en la Segunda RFEF

Seck procede del CD Toledo donde ha militado en la última temporada y consiguió el ascenso a 2ªRFEF. UD Ibiza, Salamanca CF, CD Guadalajara y Lorca Deportiva han sido otros de sus equipos. «Es una buena oportunidad de poder disfrutar del fútbol en un equipo como la Gimnástica», cuenta Mansour que manejó varias ofertas antes de decantarse por la Sego.

«Después del temporadón que hicieron la temporada pasada empecé a seguirles más y tengo ganas de empezar», añade. «Voy con toda la ilusión del mundo, me han hablado bien del club y también me he fiado de mi instinto para ir a Segovia y ojalá tengamos suerte y alcancemos los objetivos», concluye Mansour.

Mansour Seck acudirá esta tarde al partido del equipo gimnástico ante el CF Talavera donde conocerá a sus nuevos compañeros y se incorporará a los entrenamientos en la próxima sesión de pretemporada.