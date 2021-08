Iban Ribeiro: “Mi llegada al Salamanca fue espectacular, encontré un grupo que me recibió con los brazos abiertos”

Jueves, 12 de agosto de 2021

Con solo 21 años, el delantero Iban Ribeiro está siendo una de las sorpresas agradables de la pretemporada del Salamanca UDS, ya que ha sumado 3 goles en 4 partidos. Es cierto que tres de los cuatro rivales han sido de Tercera, pero cada detalle cuenta en la carrera por lograr protagonismo en el equipo de Antonio Calderón.

Además, el punta vasco explicaba recientemente en una entrevista realizada por Javier Beltrán en El Correo su alegría por la rápida adaptación que ha tenido en la ciudad del Tormes: “Mi llegada al Salamanca fue espectacular. Me encontré un grupo que me recibió con los brazos abiertos, lo que hizo que me pudiese integrar de manera más sencilla”.

De hecho, Iban reconoce que “salir no fue fácil porque separarme de mi entorno supone un cambio muy grande. A pesar de ello, siento que todo futbolista para tener un recorrido y ganar el máximo aprendizaje tiene que irse de casa”.

Y es que Ribeiro, que es hijo de Armando, exportero de Primera con equipos como el Athletic, Cádiz y Logroñés, tiene claro que su meta para esta temporada es “ganar en experiencia, aprender de mis compañeros y del entrenador, dar el máximo rendimiento para aprovechar cada minuto”.