"Vamos a trabajar para poner todo el potencial de Salamanca al servicio de la lucha contra el cáncer, los diagnosticados y las familias”

Jueves, 12 de agosto de 2021

Su nombre no es desconocido en muchos de los ámbitos educativos y de la comunicación en Salamanca pero ahora, hablar de Ángel Losada Vázquez, es hacerlo a través del cristal de un nuevo objetivo profesional y personal que supone asumir la máxima responsabilidad de la Asociación Española Contra el Cáncer en la ciudad y su provincia.

El Catedrático de Comunicación Corporativa en la Universidad Pontifica asume la presidencia como un nuevo reto con gran ilusión y las ganas de llevar adelante la importante labor que el colectivo está desarrollando diariamente entre familiares y enfermos, marcándose claros objetivos de futuro sobre los que ya trabaja, siguiendo la estela de su antecesora en el cargo, Inmaculada Rodríguez.

¿Qué ha supuesto para un Catedrático el ponerse al frente de la AECC en Salamanca?

A.L: Mi ámbito de dedicación a nivel académico es la comunicación y uno de los principales retos de la AECC a nivel nacional es dar a conocer los servicios que presta para luchar contra el cáncer mediante la prevención, la investigación y la atención a las personas diagnosticadas y sus familias. Por eso supone una oportunidad única para reforzar la utilidad social de mi trabajo como Catedrático.

¿Cuáles han sido las motivaciones personales que te han llevado a ocupar el cargo?

A.L: Como nos ocurre a todos, el cáncer ha afectado a personas muy cercanas, por lo que me siento muy identificado con el trabajo de todos los que a nivel sanitario, asistencial y personal trabajan contra la enfermedad y su impacto en la vida de las personas. Desde hace años soy socio de la AECC y siempre he tenido la convicción de que hacer una aportación económica no era suficiente. Ahora tengo la oportunidad de contribuir con mi tiempo y desde mi experiencia profesional y académica.

¿Cuáles son las líneas principales que has marcado para tu gestión al frente de la AECC local?

A.L: He aceptado este nombramiento sabiendo que la AECC como organización está inmersa en un proceso de transformación que quiere ir más allá de la orientación caritativa con la que nació hace más de 70 años

para centrarse en la excelencia de la gestión de los recursos y el talento que tantas personas ponen a su servicio. Dentro de ese objetivo de modernización a nivel nacional, Salamanca tiene un papel singular como ciudad del conocimiento y el aprendizaje. Por eso vamos a trabajar para poner todo el potencial de Salamanca al servicio de la lucha contra el cáncer y la mejora de las condiciones de vida de las personas diagnosticadas y sus familias.

Parece que el Covid acapara toda la atención mediática y social pero ¿consideras que los enfermos de Cáncer y su atención se han visto relegados a un segundo plano por la situación pandémica?

A.L: A pesar de la enorme fragilidad que caracteriza a la sociedad actual, los ciudadanos, las administraciones y las empresas no estamos preparados para enfrentar situaciones de crisis como la que estamos viviendo. La prevención, la investigación y la atención a los enfermos de cáncer también se ha visto afectadas incrementando el sufrimiento de muchas personas. Por eso un primer objetivo es intentar recuperar el tiempo perdido y evitar que ese impacto continúe.

¿Qué podemos pedir a la población y a las autoridades sobre la situación de los enfermos y sus familias?

A.L: Por mi conocimiento de la Administración considero que tanto las autoridades como los profesionales sanitarios son un ejemplo de compromiso con nuestra causa. Por eso lo que pedimos es lo mismo que tenemos que dar; capacidad de diálogo y coordinación para trabajar juntos de manera eficaz. El cáncer es una realidad que necesita una atención prioritaria en todos los niveles y eso no lo duda nadie. Lo que tenemos que mejorar es la capacidad de trabajar juntos siendo exigentes, realistas y estando dispuestos a rendir cuentas tanto de nuestra contribución real como de nuestra necesidad de seguir mejorando.

¿Cuáles son los principales fundamentos en los que basas tu actividad al frente de la AECC en Salamanca?

A.L: Me siento afortunado por lo que mi experiencia académica, profesional y personal me permiten aprender día a día. Ahora, además, empiezo cada mañana pensando cómo podemos ayudar a cada salmantino a mejorar su vida y ayudar a mejorar la vida otras personas afectadas directa o indirectamente por el cáncer.