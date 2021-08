La comarca mirobrigense vuelve a lucir en naranja al completo

Miércoles, 11 de agosto de 2021

La aparición de casos de coronavirus en las últimas semanas en rincones dispares de la comarca de Ciudad Rodrigo ha tenido como consecuencia negativa adicional que las 7 zonas básicas de salud por las que se reparten los municipios de la comarca mirobrigense se encuentren en estos momentos en naranja, según la actualización de datos de enfermos dada a conocer a última hora de la mañana del miércoles por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De este modo, aunque sus cifras de positivos recientes son muy pequeñas, las zonas básicas de salud de Fuentes de Oñoro y La Fuente de San Esteban suben respecto al miércoles pasado de amarillo a naranja, contando la primera con 2 caos en los últimos 7 días, y La Fuente de San Esteban con 4. Mientras tanto, las zonas de Fuenteguinaldo y Robleda pasan del verde en el que se encontraban al naranja, al haberse contabilizado 3 positivos en cada una en la última semana.

Este pleno de la comarca en naranja no se producía desde el 5 de febrero (aunque hay que recordar que desde junio no se ofrecen datos por zonas básicas de salud a diario, sino sólo semanalmente). La situación de la comarca es paradójica, ya que justo está al completo en naranja cuando hay varias zonas básicas de otras provincias de la Comunidad que se encuentran ahora mismo en amarillo y verde, a diferencia de lo que ocurría la semana anterior, cuando 4 de las únicas 8 zonas de Castilla y León que no estaban en naranja eran de la comarca mirobrigense.

Además de las zonas básicas de salud ya mencionadas, la Zona de La Alberca ha sumado 4 positivos en la última semana, y la de Tamames, 2, siendo en ambas la cifra de positivos inferior a la de semana pasada. Por último, Ciudad Rodrigo contabiliza 36 positivos en los últimos 7 días, para un total en el global de la comarca de 54 positivos en la última semana, frente a los 48 de la semana anterior (de los cuales 38 eran de la Zona Básica de Ciudad Rodrigo).

Respecto a los otros datos de la actualización por zonas básicas de salud, el conjunto de las 7 zonas básicas suma 59 casos más de personas enfermas, mientras que la cifra de casos activos logra descender, desde 212 a 203, fundamentado en el bajón de la Zona de Ciudad Rodrigo, con 12 menos así como en el de la Zona de La Alberca, con 4 menos. En las otras zonas básicas el número de casos activos crece en 1 ó 2 casos (la cifra más baja de casos activos son los 5 de Robleda).

Mientras, en lo que se refiere a la actualización por municipios, este miércoles sólo se tiene la certeza de que se ha registrado un caso en Fuentes de Oñoro, ya que su incidencia acumulada vuelve a tener un dato numérico (88 casos por cada 100.000 habitantes), después de estar en ‘Nueva Normalidad’ desde el pasado 5 de agosto, que era cuando cumplió la semana de antigüedad su último positivo hasta la fecha.

En lo que respecta a Ciudad Rodrigo, no consta que haya nuevos positivos, ya que no hay aumentos de sus datos de incidencia. De hecho, el dato de incidencia semanal hasta desciende, de 293 a 260 casos por cada 100.000 habitantes (el equivalente en números absolutos a 32 positivos). Por último, se cumplen las dos semanas de antigüedad del último positivo en Retortillo, con lo cual retorna a Nueva Normalidad.