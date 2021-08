Gene García, blues auténtico para el público salmantino junto a la Torrente Ballester

Miércoles, 11 de agosto de 2021

El ciclo ‘Verano se escribe con Blues’ continúa este jueves, a las 21.30 horas, junto a la biblioteca Torrente Ballester, con el concierto Gene García, veterano artista pacense que estará acompañado en el escenario por Víctor Zamora (piano), Cícero Lee (contrabajo), Joel Silva (batería) y José Luis Kaele, como artista invitado. La entrada es libre hasta completar aforo.



Gene García, voz y armónica, emerge del Blues militando en bandas como “Los inlavables”, “The Reverendoes”, ha compartido escenario con formaciones y artistas de tanto peso como “The Blues Brothers”, “The Pogues”, “Mick Taylor” o “Los Lobos”.



Con un bagaje de más de 30 años de trayectoria profesional, el artista pacense presenta aquí su primer trabajo en solitario bajo la producción de Antonio Vega y del propio artista.‘Genesis’, el nuevo trabajo discográfico del artista extremeño, consta de ocho canciones originales y tres versiones revisadas: la canción “Isn’t it A Pity” de George Harrison, el tema “Just the Way You Are” de Billy Joel y "Soul to soul" del cubano Tito Gómez.

Gene García, una de las pocas voces masculinas del jazz en la Península, con un marcado estilo crooner, nos mostrará un soberbio trabajo arropado por unos magníficos músicos lisboetas donde convergen de manera culminante el Jazz, New Jazz y el Soul.