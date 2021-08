Los juegos clásicos más jugados en Salamanca

Miércoles, 11 de agosto de 2021

Desde tiempos inmemoriales los juegos han representado un momento ideal para recarga de pilas. La rutina diaria poco a poco va mermando nuestra creatividad y ese descanso que cambio de tercio que nos ofrecen los juegos nos devuelven de lleno a nuestro estado más creativo y relajado. En épocas pasadas un simple palo o algunas hojas o legumbres podían convertirse en cualquier juego de mesa. A continuación hablaremos sobre los juegos más populares en Salamanca.

El ajedrez

El ajedrez es uno de los juegos más antiguos conocidos, aunque no sabemos exactamente dónde se inventó, se tienen indicios de que podría haber sido en Asia o la India, y que desde ahí llegó a Europa, donde se establecieron unas pautas y normas claras para unificar el juego. Se cree que fue aproximadamente sobre el siglo VI cuando apareció, pero no lo sabemos a día de hoy exactitud. A pesar de su popularidad, el ajedrez sigue sin ser parte de los Juegos Olímpicos, quizá porque no se considera un deporte físico, pero sigue siendo considerado un deporte muy querido y desafiante en España.

Cómo todos sabemos, la finalidad del juego es la de derrotar al contrincante mediante movimientos estratégicos, para ello contamos con un tablero que consta de 64 casillas (8x8), con colores alternos que llamamos blancos y negros, y con diferentes piezas o figuras. Cada una de estas piezas tiene unos movimientos diferentes por lo que debemos conocer y aprovecharlos en nuestro beneficio.

Como no podía ser de otra manera, Salamanca cuenta con la asociación de ajedrez Mundy que celebra su décimo aniversario este año. Fue precisamente aquí, en Salamanca, donde el pasado mes de julio tuvo lugar el Campeonato individual Absoluto de ajedrez de Castilla y León. Gabriel Rodríguez Sanz un burgalés, fue el ganador absoluto de este campeonato en Salamanca, cuya competición se celebró el día 20 de julio.

La ruleta

Está considerado uno de los juegos más populares de todo el mundo. Esta actividad, que cuenta con más de 200 años de antigüedad y sus orígenes datan del siglo dieciocho en Francia, cuando la alta burguesía jugaba a este y otros juegos de mesa. Fue modificándose con el paso del tiempo y a la ruleta francesa original le siguió la europea y la americana. En total, hoy día existen tres clases de ruletas, las cuales se pueden disfrutar como ruleta en vivo en los casinos online, a las que se puede jugar con cualquier dispositivo con acceso a internet, pudiendo interactuar con un crupier real a la vez que se disfruta de la partida desde casa.

La ruleta es un juego muy popular en nuestro país, y no podemos obviar la nueva iniciativa que se ha hecho presente este verano en algunos pueblos de la geografía de Salamanca, como Navarredonda de la Rinconada, Alba de Tormes o Mogarraz, donde aprovechando la jugabilidad de la ruleta e inspirándose en ella han creado un divertido juego para sus visitantes y vecinos.

La idea principal es la de recordar la importancia del reciclaje y, por supuesto, enseñar a los transeúntes cómo utilizar los diferentes contenedores gracias a "La Ruleta del Reciclaje". La ruleta está formada por preguntas y pruebas que tienen como tema el reciclaje y, si se realizan o responden correctamente, se pueden ganar premios, de la misma manera que lo haríamos en una plataforma de juegos de azar.

El parchís

Aún siendo un juego tan conocido, pocos son los que conocen sus orígenes, que estos datan del siglo XVI en la India cuando un emperador lo inventó. Este juego tan conocido derivó del pachisi un juego similar al ludo, que es ni más ni menos que una variante simplificada del parchís actual, también lo conocemos como parkase.

El parchís es un juego muy popular aquí en Salamanca, y en general, en toda la geografía española y en los países latinoamericanos. El diseño del juego es muy simple, se trata de un tablero de 100 casillas separado en cuatro apartados con una cruz central, cada uno de un color en el que se usan 4 fichas por jugador en los colores rojo, verde, amarillo y azul. La finalidad será conseguir llegar el primero a la casilla central con sus cuatro fichas.

Hoy día y con los avances que tenemos también podemos disfrutar igual que con el juego de la ruleta y el ajedrez de este tipo de juego online. Podremos jugar con personas incluso de otros países en la comodidad de nuestro hogar y respetando siempre las mismas reglas de juego.