Sigue estos consejos para combatir mejor la ola de calor

Miércoles, 11 de agosto de 2021

Las personas vulnerables, como mayores o niños menores de 5 años, deben protegerse con especial cuidado

Llega la primera gran ola de calor de agosto y la primera alerta por altas temperaturas. El calor será una constante durante toda la semana, especialmente el fin de semana. Se podría llegar a alcanzar la máxima temperatura registrada en verano en Salamanca, que no llegó por poco a los 40 grados en julio de 1995.

Según el servicio territorial de salud, el SACyL, los mejores consejos para combatir el calor son lo siguientes:

¿Quiénes deben estar protegidos especialmente del calor?

Las personas mayores, discapacitadas y los niños menores de 5 años.

Las personas con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, cardiopatía, obesidad, alcoholismo).

Las personas que tomen alguna medicación habitualmente.

Las personas que realizan trabajos físicos intensos o deporte al aire libre cuando hay temperaturas elevadas.

Ante cualquier duda consulte a los profesionales sanitarios.

¿Qué efectos produce el exceso de calor?

Calambres , por pérdida de sales.

Agotamiento : malestar, dolor de cabeza, nauseas, vómitos, sed intensa.

Deshidratación : decaimiento y sensación de postración.

Golpe de calor : nauseas, vómitos, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida, aumento de la temperatura corporal por encima de 40º, inestabilidad al andar, mareos, pudiendo llegar a tener convulsiones y coma.

¿Cómo protegerse del calor?

Evite salir de casa durante las horas centrales del día (entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde).

Beba más líquidos, sin esperar a tener sed . Sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos.

Evite comidas copiosas, tome verduras y frutas. Coma menos cantidad y más veces al día. No tome comidas calientes ni abuse de las bebidas alcohólicas.

Reduzca la actividad física.

Descanse con frecuencia a la sombra.

Use ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

Permanezca en espacios ventilados o acondicionados.

Cuando esté en la casa, utilice las habitaciones más frescas.

Durante el día baje las persianas y cierre las ventanas; ábralas por la noche para ventilar.

Mantenga los alimentos en el frigorífico y vigile siempre las medidas higiénicas de conservación.

Cuando estacione el coche no deje en el interior a niños ni ancianos con las ventanillas cerradas.

Ayude a las personas que puedan estar en mayor riesgo de sufrir los efectos del calor.

¿Qué hacer ante una persona con un golpe de calor?

Llame a emergencias sanitarias al 112 .

Coloque al enfermo en un lugar a la sombra.

Quítele ropa para airearle.

Si está consciente, coloquele con la cabeza ligeramente elevada y ofrézcale abundante agua.

Refrésquele con agua fría o hielo, sobre todo la cara y axilas. No le meta en la bañera para enfriarle.

Si está inconsciente colóquele tumbado de lado, con las piernas flexionadas.

Nunca de líquidos a una persona inconsciente.