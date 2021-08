Usal La Antigua renueva a su capitán: el poste salmantino César Yáñez

Martes, 10 de agosto de 2021

El jugador del equipo charro cumple su sexta temporada en Liga EBA, habiendo disputado un año en LEB Plata

Usal La Antigua ha anunciado la renovación de César Yáñez, capitán del equipo charro el pasado año y uno de los jugadores con más experiencia del grupo. Yáñez disputará su sexta temporada en EBA habiendo jugado 84 partidos en la categoría, más un año además en LEB Plata.

El pasado año, el jugador salmantino promedió casi 13 minutos por encuentro con 2.6 puntos y 3.1 rebotes de media.

Óscar Núñez, entrenador del jugador charro, asegura sobre él: “César es un poste con mucha lectura de juego. Seguramente no anotará muchos puntos porque no genera mucho en el uno contra uno, pero sabe moverse y hacer mejores a sus compañeros con un trabajo sucio que no está valorado lo suficientemente. Además, es un buen defensor”, reconoce.

Por otra parte, Núñez resalta: “César tiene un papel fundamental en el grupo, es un líder que con el tiempo y la madurez de estos años se ha ido ganando el respeto de todos y ayuda mucho en el equipo”.

objetivo esta temporada es

"ser importante, sobre todo a nivel de grupo los jugadores que llevamos más tiempo debemos dar ejemplo de trabajo, compromiso y actitud de cara a la cantera porque no podemos olvidar los valores del club respecto a los más pequeños. Luego a nivel deportivo, mi meta es trabajar y aprovechar los minutos que me den para dar lo que se me pida: rebotes, defensa, lo que haga falta", asegura el poste charro. Por su parte, Yáñez asegura que en el ámbito personal su objetivo esta temporada es "ser importante, sobre todo a nivel de grupo los jugadores que llevamos más tiempo debemos dar ejemplo de trabajo, compromiso y actitud de cara a la cantera porque no podemos olvidar los valores del club respecto a los más pequeños. Luego a nivel deportivo, mi meta es trabajar y aprovechar los minutos que me den para dar lo que se me pida: rebotes, defensa, lo que haga falta", asegura el poste charro.

Sobre el colectivo, “el objetivo vuelve a ser el ascenso”, asegura Yáñez en declaraciones facilitadas por el CB Tormes. “Creo que hay equipo y hay club para lograrlo y hay que igualar la dinámica del año anterior, hay que ser ambiciosos. Quizá una de las claves sea que seamos capaces de generar el ambiente del año pasado en el día a día y, luego, intentar que cuando pasemos por un bache, no nos penalice demasiado”.

Yáñez es el séptimo jugador confirmado por Usal La Antigua para la temporada 2021/2022, tras las renovaciones de Pedro de la Calle, Nelson Yengue y Jorge Morán y los fichajes de Antonio Morales, Acoydan McCarthy y Ángel Moro. El cuerpo técnico del equipo EBA también está ya cerrado con la presencia de Óscar Núñez, Javier Alonso, Jorge Paniagua y Guzmán Pacho.