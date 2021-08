"Los mayores tenemos y debemos salir y disfrutar... Yo no paro, pero siempre con un poco de precaución”

Martes, 10 de agosto de 2021

Aunque la pandemia le obligara a recluirse y no salir ni para hacer las compras básicas, hoy es optimista ante la situación y la vacunación, aunque pide responsabilidad a todos para poder vivir con cierta normalidad

Hablar de Jesús Ballesteros Hernández, es hacerlo de alguien que ha pasado su vida sociabilizando, siempre rodeado de gente y siempre ofreciendo lo mejor de su carácter y su experiencia a quienes a diario le rodean. A sus 77 años continua manteniendo viva esa esencia de su carácter, no dejando pasar la oportunidad del saludo o el comentario a quienes le paran cada día por las calles de su Peñaranda natal, esa que repentinamente, con la llegada del confinamiento, tuvo que dejar de recorrer, además de cambiarle radicalmente las sensación que el “salir cada día de casa” le generaban hasta antes de la pandemia.

Y es que el coronavirus está más que presente en el día a día de la vida como jubilado de ‘Chuchi’ como le conoce la inmensa mayoría, quien vivió los peores meses de la pandemia recluido y con respeto ante lo que estaba pasando. “No salía absolutamente nada. Nos traían la comida y las compras que necesitábamos a casa a mi mujer y a mí, era una situación que no me daba ninguna confianza para poder salir y hacerlo yo” asegura.

Hoy, con el verano ya casi en su recta final, y las fiestas a la vuelta de la esquina, Jesús asegura que los jubilados deber

ían tener mayor cuidado, ya que afirma que “creo que es importante ponerse la mascarilla y estar más distanciados, tener mayor preocupación por estas cosas es importante. Estamos vacunados, sí, pero debemos tener cuidado visto lo visto”.

A los jóvenes les manda un mensaje directo, “que salgan, disfruten y vivan, que “soplen normal”, pero que no pierdan la cabeza y no la preparen, es muy importante ahora. A la gente joven no hay quien la pare y también se han tomado todo a la torera…con cabeza podemos salir de esta y sin más problemas” mientras que sobre la celebración de las fiestas, Ballesteros lo tiene claro, “deberían ser fiestas y ya está, normales y punto. Si la gente se sabe comportar se puede estar en todos los sitios… qué más da…si no están aquí se van a las casas o a los terrenos…con cabeza y responsabilidad todo podría ser normal”.

Unos consejos, que hoy no simbolizan un freno en su vida habitual ya que, explica Jesús, “creo que los mayores tenemos y debemos salir y disfrutar del buen tiempo y ahora de las fiestas. Yo no paro…pero si tenemos un poco de precaución no tendremos que parar más”.