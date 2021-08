A los jóvenes les diría que tienen derecho a divertirse, pero responsables. Luego llegan a casa y están sus padres o sus abuelos"

Martes, 10 de agosto de 2021

Asegura que su vida diaria ha cambiado desde la llegada del coronavirus, con menos paseos y salidas, mientras pide mayor responsabilidad a todos para poder volver a la vida normal

Teodomiro Rebollo Casas, jubilado de 69 años, es otro de los ejemplos de esa gente que ha decidido disfrutar de su merecido retiro profesional asentándose en el lugar que simboliza su nido y su refugio. Hoy, desde Peñaranda, se levanta cada mañana dispuesto a disfrutar del día, aunque no esconde que su vida ha cambiado y mucho desde la llegada de la pandemia, algo que aún se mantiene hoy con la inestable situación que la quinta ola de contagios Covid está generando entre vacunados y no vacunados.

Teodomiro afirma que a día de hoy “estoy bastante preocupante porque no se ve final de todo esto. La gente lo estamos llevando mal porque no vemos que puedas estar seguro por ningún lado”. Una situación que asegura, le está coartando sus rutinas más mundanas ya que, tal y como explica, “salgo menos porque me preocupa cómo está la situación, como suben y bajan los contagios…eso me ha hecho cambiar de rutinas. Un verano normal saldría más, por la mañana bajaba a darme un paseo, después a comer y luego otro buen paseo. Ahora prácticamente no lo hago o trato

de hacerlo lo menos posible, no me encuentro seguro. Ya estoy vacunado, sí, pero el riesgo, visto lo visto, está ahí”.

Sobre las medidas sanitarias, Teodomiro se muestra rotundo, “yo creo que la mascarilla debería ser más obligatoria porque la han quitado cuando estaban subiendo los contagios. No hay total responsabilidad, y en esta situación debemos de tenerla. Por ejemplo, el tema de los bares… se han cebado con ellos sin justificación ninguna, han pagado los pobres sin tener culpa de nada”.

Sobre la situación de los jóvenes, principal diana de los contagios este verano, asegura que “creo que todo el mundo tiene derecho a divertirse, pero con responsabilidad, porque luego hacen un botellón y llegan a casa… están sus padres, sus abuelos y hay que tener un poquito de responsabilidad por lo menos” algo por lo que les pide que “sean responsables, que se diviertan pero que lo sean. A nadie se le puede obligar a quedarse en casa, pero con responsabilidad. Al final esta muy claro, si te cuidas tu, cuidas a los demás”.