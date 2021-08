Manuel Galán: "Sinceramente creo que no nos cuidamos como deberíamos cuando salimos. Los jubilados debemos tener más precauciones"

Martes, 10 de agosto de 2021

A sus 76 años, vive el verano en Peñaranda, su ciudad natal, aunque reside todo el año en Salamanca, lugar en el que paso el confinamiento y vivió una situación que le mantiene aún hoy preocupado

A sus 76 años, Manuel Galán Martin, no esperaba ni por asomo que la apacible vida que llevaba, tras décadas y décadas de trabajo y esfuerzo, se iba a ver alterada por una pandemia que ha cambiado no solo la manera en la que disfrutar el día a día de jubilado, sino que afecta hasta los aspectos más cotidianos, pasando de estar continuamente rodeado de su gente a vivir toda la pandemia y el confinamiento con la única compañía de un carrito de la compra por las calles de la capital charra.

Y es que hoy, en pleno verano, y de vuelta a su Peñaranda natal desde su residencia habitual en Salamanca, observa con cierta preocupación cómo está impactando la quinta ola entre los jóvenes y mira con cierto recelo las inminentes fiestas, además de hacer cierta autocrítica sobre el cómo se está llevando la relajación de las medidas en la vida más cotidiana.

Manuel Galán asegura que hoy ve complicada la situación pandémica ya que, tal y como asegura, “ves a la gente como se junta en grandes grupos, sin precauciones muchos de ellos, y ese bien puede ser el origen de los males que hoy estamos viviendo. Yo creo que también nos ponemos menos la mascarilla de lo que deberíamos, ya que muchas veces, si estamos en lugares al aire libre o en terrazas, la descuidamos todos bastante”.

Sobre las medidas sanitarias que se están implantando desde las administraciones, Galán lo tiene claro

“yo creo que lo están haciendo bien aunque en una época como esta, con el calor, el verano y las vacaciones, nos descuidamos un poco y lo que no puede ser es tener a un Policía detrás de cada uno para ver lo que hacemos. Las medidas están puestas y hay que seguirlas”.

Se acerca una de las épocas de mayor afluencia de gente y a la vez, de quizás mayores riesgos, como son las fiestas en multitud de localidades. Una situación sobre la que Manuel Galán afirma que “todos hemos sido jóvenes y hemos tenido mucho lio…pero ahora ya somos mayores y estamos muy desvinculados de eso. Creo que podría haber más actos de los que habrá si hubiera un poco de control por parte de todos”.

Sobre los contagios que ahora se están viviendo y las olas que hemos dejado atrás, no esconde su preocupación, aunque asegura que “la verdad es que miedo no tengo porque nos han vacunado y parece que estamos mejor, pero sí que estoy un poco preocupado porque te dicen mira este amigo tuyo o el otro lo ha tenido y lo ha pasado mal…pero sinceramente yo creo que no nos cuidamos como nos deberíamos cuidar cuando salimos. Creo que los jubilados deberíamos tener más precaución” mientras que manda un mensaje claro, “creo que debemos evitar al máximo las aglomeraciones, los lugares en los que esté más gente, tener las medidas bien presentes y estar siempre alerta”.