Gran victoria a domicilio de los Mirobrigenses con goles de Maza y Manu Blanco 

Lunes, 9 de agosto de 2021

El partido fue muy bonito para los espectadores, realizando los dos equipos un partido muy vistoso y entretenido para los espectadores, donde el Ciudad Rodrigo fue superior en todo momento a pesar de dar descanso a muchos de sus jugadores, ya que el martes tiene otro partido ante el Salamanca UDS de 2RFEF.

El Ciudad Rodrigo jugará el martes día 10 de agosto a las 20h. en el Francisco Matéos con el Salamanca CF UDS de 2ª RFEF

Palabras del entrenador Aris Marcos

En el fútbol lo más importante al menos para mí, es el esfuerzo el trabajo, la solidaridad, la motivación, y la unión. Me dan igual los nombres de los jugadores de los demás equipos, ni me asustan sus fichajes, me alegro profundamente de que puedan gastarse un dineral para lograr sus objetivos, pero yo sinceramente me quedo con nuestra filosofía.

Somos los verdaderos valores que ensalzan el verdadero fútbol, nuestros jugadores demuestran cada partido y entrenamiento que ganar a este equipo es tremendamente difícil cobrando 0€ en 3RFEF, es de admirar y aplaudo a todos mis jugadores. Nuestra esencia es esa y eso es lo que tenemos y debemos tratar de lograr, que seamos un equipo complicado para cualquier rival, el partido de hoy el ritmo que logramos meter es extraordinario, haciendo una muy buena presión en bloque, el Santa Marta es un grandísimo equipo y también hizo cosas positivas, mi mejor fichaje es recuperar a Manuel Blanco, enchufarlo y sacarle petróleo porque si quiere es un jugador determinante, todos los jugadores se han vaciado y lo han dado todo, además hemos sabido tener el balón y hacer posesiones largas. Los resultados en la pretemporada me dan exactamente igual, nuestra pretemporada es muy dura y exigente y lo más importante es ir de menos a más, prefiero en pretemporada perder y saber en qué debemos mejorar, que ganar 5 0 y creernos que somos los mejores por eso elegí jugar contra equipos de 1RFEF y 2RFEF para saber sufrir. Obviamente nos gusta ganar y hoy se logró, pero el martes nos viene un equipo top como es el Salamanca UDS de 2RFEF y nos tocará trabajar como nunca, pero a su vez disfrutar de las sensaciones y de lo bonito que es el fútbol cuando nuestros recursos en muchos ámbitos son escasos comparando con los demás clubes, pero ojo estoy muy orgulloso de donde estoy y de lo que tengo.