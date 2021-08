Marta Xargay desvela que sufrió bulimia debido al trato del seleccionador Lucas Mondelo

Lunes, 9 de agosto de 2021

Cuando no ha pasado ni un mes del anuncio de su retirada, a los 30 años, la jugadora de baloncesto Marta Xargay, que vivió en Salamanca durante seis temporadas, vinculada al Perfumerías Avenida, ha desvelado en el diario El País que padeció bulimia como consecuencia del trato recibido por el seleccionador Lucas Mondelo, destituido como entrenador de la selección femenina de baloncesto hace unos días.

“Llegó el momento en el que tuve que anteponer la persona a la deportista. No podía seguir aguantando cosas inasumibles”, manifestaba Xargay en El País para añadir que “hay límites que no hay que traspasar y él a mí me llevó a un límite muy heavy. Es duro… He tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona. Todo empezó en Rusia, en mi etapa en el Dinamo Kursk [en la temporada 2018-2019, en la que Mondelo entrenaba allí compaginando su puesto con el cargo de seleccionador]. Nos pesaban cada semana y él siempre estaba detrás vigilando todo. Hubo varias situaciones, en concentraciones del equipo, en las que se acercó a Sonja Petrovic y a mí y nos dijo que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas. En ese momento, yo pesaba 67 kilos, y mido 1,82m. Me encontraba bien físicamente, pero eso me generó mucha inseguridad, dentro y fuera de la pista. Constantemente me decía que estaba fuera de peso… Esto me causó una revolución física y mental”.

A partir de aquello la jugadora se “sentía mal por comer, aunque fuera una ensalada… no disfrutaba de la comida, me ponía a comer con ansiedad y después me iba al baño… Mi psicóloga no me dejaba pesarme y en la concentración con la selección seguía ese control. Me creaba mucha ansiedad. Cuando sabía que a la mañana siguiente nos tenían que pesar, por la noche no dormía”. El resultado, en forma de diagnóstico médico, fue de bulimia y ortorexia (obsesión por la comida sana).

Más información de la entrevista a Marta Xargay en El País

Por su parte, la Federación Española de Baloncesto ha mostrado su apoyo a Marta Xargay y condena cualquier conducta abusiva con el siguiente comunidado: