Martes, 10 de agosto de 2021

Aunque nacido en Santander, Juan Carlos Garavis (ver foto) sacó la plaza de celador en Cáceres en el año de 1990 y del año 91 al 93 ejerció en el Centro de Salud de Hervás, (Cáceres). Allí conoció a su pareja, Yolanda, que es natural de Valdelamatanza, por aquel entonces un pueblecito pequeño de la provincia de Salamanca y anejo de El Cerro. Volvieron a encontrarse, “cosas” del destino, pasado un tiempo y desde el año del 2006, “estamos juntos”…

Por ello, para la ‘entrevista semblanza’ de nuestro personaje de hoy, Juan Carlos Garavis, me he permitido ponerle el titular de ‘el destino’. ¿Qué le parece a usted, señor Manuel?

Pues hombre, está bien y no has tenido que pensar mucho. Pues se ajusta a las normas de lo que quieres explicar en tu Entrevista de hoy, DESTINO es: “Un encadenamiento de sucesos” y también “Circunstancias favorables o adversas, esta manera de ocurrir los sucesos a personas o cosas”, que presumo es lo que ocurrió entre Juan Carlos y Yolanda, su compañera.

Pues creo que sí, amigo mío. Pues también añade: “De ahí, que yo sea actualmente el alcalde de El Cerro y Valdelamatanza desde el año 2015”.

Particularmente yo tengo un gran aprecio a Valdelamatanza y sus gentes, a la que no sé si me une el destino pero sí connotaciones muy especiales desde que mi padre fue médico de este lugar singular en naturaleza y orografía y también de El Cerro. Aún hoy recuerdo cuando teníamos que “bajar” y luego “subir” en aquella jaca briosa y otras veces a pie a la ida y andando para la vuelta cuando hacía la consulta semanal… ¡Una odisea! Yo en el pueblo y con 8 años de edad la verdad es que me aburría bastante escuchando sólo a los mayores mientras mí padre hacia su trabajo. Algunas noches nos quedábamos a dormir en casa de Petra, una señora amable con la que teníamos amistad. Ignoro si el destino caprichoso hiciera que la señora Petra fuera pariente de Yolanda, compañera de Juan Carlos. Pero como yo creo en él… ¡Todo pudiera ser!... Ahora que cuento con 87 años de edad, este recuerdo lejano se hace más profundo y doloroso.

Indudablemente todo ha cambiado desde aquel entonces y ahora es más difícil comunicar con quienes tenemos cerca directamente, pues nos ha sobrepasado el desarrollo de la tecnología…

Efectivamente señor Manuel, tiene usted razón como casi siempre.

Me continua diciendo Juan Carlos Garavis que: “Se crió en Salamanca en el Paseo del Rollo y que actualmente trabaja en el-Hospital Clínico salmantino ya desde el año de 1993 y que la Plaza Mayor es insuperable y que siempre que llega a ella la emoción está garantizada. Y me recalca, sabedor de mi querencia por ese lugar de El Cerro como es ¡fantástico!, el llamado-Balcón de Extremadura que: “Él como Alcalde del lugar y familiar, tuvo el gran honor de poder casar allí a su hermano pequeño Eloy, el menor de los seis hermanos que además es gran amigo suyo (ver foto) y fue un acto singular e impactante, pues también participó el pequeño Héctor. Ello fue sencillamente extraordinario en aquel marco inigualable de belleza y sosiego”. (Dicho y escrito queda).



Y póngase contento señor Manuel pues también se acuerda de usted: “Él señor Manuel es un personaje necesario en nuestra vida. Nuestra reflexión de las cosas. Amigo fiel que nos mantiene en la realidad”.

¡Vaya! Pues se lo agradezco, ya que me han dicho muchas cosas a lo largo de la vida; pero ninguna me ha llegado como esta al superar la realidad con creces. ¡Gracias amigo!

Le pregunto a Juan Carlos. Y el futuro ¿cómo se presenta?. Y me contesta en tono reflexivo y cauto: “Fantasear con el futuro es un pensamiento agradable que da fuerza a la fe, la confianza, la esperanza… pero siempre hay que volver a la realidad”. ¿Sabes lo que verdaderamente me preocupa siendo alcalde de un pueblo como El Cerro o Valdelamatanza?”.

Tú dirás.

“Pues primero y durante unos años nos “pegó” fuerte la gran emigración de hijos del lugar. Ahora la falta de niños y sobremanera que la gente mayor se está muriendo. Pues además, era la memoria viva del medio rural con muchas vivencias y relatos procedentes”.

¿Algún consejo?

Pues en mi caso y en general: “Que seamos inteligentes y escuchemos al menos una vez, aunque sea poco, que les ocurre a los que se encuentran a nuestro lado”.

Reflexión final por mi parte: “Ignoro también como será el destino y más en mi caso que por la edad se va acortando inexorablemente, pero tengo que agradecer la amistad tardía que Juan Carlos Garavis me ha demostrado con creces. En la reunión de la parcela “La Cigüeña” en Villaflores, hace unas fechas, brindamos con nuestro vermú habitual por todos los allí reunidos, sus amigos. Hagámoslo, usted y yo hoy también pidiendo que EL DESTINO de todos se cumpla satisfactoriamente”.

Así sea.

AMÉN.