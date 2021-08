Bulas para estafadores

Lunes, 9 de agosto de 2021

Cuando un ciudadano no declara todos sus ingresos a Hacienda, sea por mala información, sea por si cuela, y aunque se trate de cantidades insignificantes, no tarda en ser llamado al orden por la Agencia Tributaria, y solo tiene dos remedios que vienen a ser el mismo: o paga por las buenas, o paga por las malas. Pero esto es si los ingresos del ciudadano en cuestión son más bajos que altos y se los gana con su trabajo; si percibe millones, cuantos más mejor, y le vengan de donde le vengan, Hacienda, o no se entera o tarda tanto en hacerlo que cuando lo hace ya no puede cobrarle ni por las buenas ni por las malas. Y ejemplos sobran para contar.

Durante muchos años el rey emérito ha estado estafando a los españoles que le pagaban religiosa y generosamente y ni se enteraba Hacienda, ni se enteraba el Gobierno ni se enteraba la prensa.

De los políticos mejor ni hablar, porque ya parece que el que no está preso lo están buscando. La lista de políticos estafadores es tan larga que se tardaría menos en nombrar a los que todavía tenemos por honrados que a los que nos han estafado. Y Hacienda no se entera hasta que no se enfadan entre ellos, se acusan unos a otros y sálvese el que pueda, porque cuando son amigos ni oyen, ni ven ni entienden.

Pero no todos los estafadores con bula para estafar son reyes o políticos, también hay ciudadanos que gozan de este privilegio, seguramente porque les sobra dinero de las estafas para comprarla. El caso más reciente es el del ventrílocuo, entre otros trabajos, si es que trabajo puede llamarse a todo lo que da dinero sin límites, que lo normal es llamarlos negocios sucios, José Luis Moreno. Se hizo famoso en televisión haciendo que sus muñecos Monchito, Macario y Rockefeller, se rieran de él mientras que él, quién nos lo iba a decir, se reía de los españoles. Tras dos años de investigación, por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pudo ser detenido por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de drogas y del crimen organizado. También fueron detenidas 53 personas presuntamente implicadas, entre las que hay cinco directores de entidades bancarias y parece que hasta algún notario. Los investigadores calculan que el artista puede haber defraudado a Hacienda entre cincuenta y noventa millones de euros.



Pero de estos fraudes no son responsables los empleados de Hacienda como suele decirse a pie de calle, ellos velan tan bien por las arcas públicas que hasta son más diligentes para llamar a los ciudadanos al orden por unos eurillos que para proceder a las devoluciones incluso, ni del todo los que compran bulas para poder estafar sin problemas legales, los principales responsables son los que las venden y, o se permite que las Fuerzas de Seguridad los investiguen para acabar con ellos, o siempre habrá estafadores dispuestos a comprarlas, porque la venta y compra de bulas parece haberse convertido en un negocio que interesa a ambas partes.