Fernando Simón dice que no es necesaria la vacunación obligatoria

Sábado, 7 de agosto de 2021

Afirma que no es necesario porque las coberturas de vacunación son de las más altas de Europa

El director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que no existe necesidad de imponer la vacunación obligatoria. "Las coberturas actuales que tenemos no hacen necesario ningún acto legislativo que obligue a la vacunación", ha dicho en Villafeliche, en declaraciones a los medios de comunicación. El doctor Simón ha recibido la Medalla de Oro y el Premio Trevillano de la mencionada localidad de la Comarca de Calatayud.

"España es un país que está consiguiendo las mejores coberturas de vacunación de toda Europa y, probablemente, de entre los mejores del mundo", ha apuntado. En España no son obligatorias estas vacunas y no ha sido necesario que sean obligatorias las otras vacunas que habitualmente se ponen, y "hemos conseguido siempre coberturas de las mejores del mundo".

Simón ha asegurado que en las residencias existen unas coberturas "muy por encima del 90 por ciento, muy por encima hasta el 97 por ciento, son coberturas muy buenas, pero es verdad que queda un pequeño número de personas que no están vacunadas y luego los pocos que aunque estén vacunados no desarrollan inmunidad".

Ha proseguido diciendo que "las coberturas actuales que tenemos no hacen necesaria ningún acto legislativo que obligue a la vacunación. Esta vacuna, además de protegernos a cada uno a título individual ayuda a que la sociedad salga de este problema tan gordo". Se ha mostrado convencido de que al final de verano las coberturas superarán el 70 por ciento.

Igualmente, ha estimado que no es conveniente imponer el certificado COVID porque "el imponer obligaciones cuando no son necesarias no es un buen paso y quita armas para el caso en el que sean necesarias en el futuro".

TERCERA VACUNA

Acerca de la petición de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de hacer un estudio inmunológico en las residencias para mayores, y una tercera dosis de vacunación, si fuese necesaria, ante el repunte de casos en estos centros, Simón ha comentado que "la opción de una tercera vacuna para las personas está sobre la mesa, una de las cosas que tenemos que decidir en las próximas semanas, habrá que tomar decisiones y habrá que hacerlo valorando la información".

Ha querido dejar claro que "vamos a poner una tercera dosis si los datos científicos sólidos nos dicen que es necesario ponerla".