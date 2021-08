A importância da história

Há muito que defendo a importância do aprofundamento e reforço do estudo de disciplinas da esfera humanista como a história. Os percursos escolares e académicos, independentemente da especificidade que seguem, devem incluir conteúdos programáticos de história (e de outras disciplinas ligadas às humanidades) para que o conhecimento das coisas tenha um fundamento mais alicerçado. Precisamos de conhecer para compreender e respeitar. Se soubermos da nossa história colectiva desejaremos conhecer a história dos povos que se cruzaram connosco e fizeram de nós, ao longo dos séculos, o que somos hoje. As intolerâncias são edificadas sob os escombros do desconhecimento. Foi sempre assim que se desenharam os regimes ditatoriais e totalitários. O medo e o desconhecimento deixaram sempre muito campo aberto para o surgimento de loucuras aparentemente iluminadas que semearam ódio, destruição e morte. Um conhecimento mais sólido da história, incluindo a da contemporaneidade, encurta esse espaço e introduz pensamento crítico e raciocínios livres que não deixam proliferar os projectos desvariados de poder, pelo menos sem questionar tudo até à exaustão. Precisamos de cidadãos informados, conhecedores de história, local e nacional/mundial para olharem com outros olhos a realidade do presente, contextualizando o passado e perspectivando o futuro. Com a ideia do reforço dos conteúdos nunca pretendi que se desenhassem caminhos de formatação mas sim de liberdades e de escolhas múltiplas. A escolha é um bálsamo das geografias democráticas. Precisamos de a alimentar para que seja sempre opção. Na falta de valorização e reforço desta disciplina nos currículos escolares e académicos há sempre a opção de completarmos nós esse conhecimento, procurando estudar a história através de leituras direccionadas ou visitando, em família ou com amigos, os museus e lugares históricos que estão aí, em todo o lado, à nossa espera de forma paciente. Nestes tempos de verão e de maior disponibilidade podemos dedicar algum tempo ao reforço deste conhecimento, associando-lhe momentos de lazer e boa disposição. Podemos começar pelo colosso de informação que está junto a nós, ao chão que pisamos todos os dias. Depois podemos e devemos ir. Viajar e conhecer. Entre Portugal e Espanha há uma geografia Ibérica por descobrir, tanto para conhecer e usufruir. Há momentos para aproveitarmos e para nos deixarmos surpreender.