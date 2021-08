"Queremos que la gente participe con seguridad este año y construir los Sanroques 2022 de Macotera con la responsabilidad de hoy"

Sábado, 7 de agosto de 2021

La localidad ha apostado por el desarrollo de un ámplio programa de eventos y un destacado protocolo de seguridad en todos ellos

Imagén de la multitudinaria procesión a San Roque en Macotera que este año no podrá vivirse por la pandemia

Llega la que sin duda es una de las semanas de más actividad y que mayor volumen de gente desplaza en todo el año en la práctica totalidad de los pequeños y no tan pequeños municipios de la provincia de Salamanca. Llegan las honras a San Roque y la Virgen y con ellas las fiestas patronales en cientos de localidades, quienes ultiman unos programas festivos, algunos ya en marcha, que poco o nada tienen que ver con los que protagonizaban las semanas grandes locales antes de la pandemia.

Un ejemplo de esto lo encontramos en Macotera, municipio de la comarca de Peñaranda, y un pueblo que se ha ganado la fama a todos los niveles por contar con la procesión a San Roque más multitudinaria y diferente de todas, acompañando a la imagen por las calles y plazas durante 8 y 10 horas, entre constantes bailes castellanos y vítores a su patrón.

Pero la pandemia ha obligado a frenar y dar una vuelta total al programa de festejos, que hasta la llegada del coronavirus, contaba con encierros diarios, festejos taurinos de todo tipo, verbenas masivas y concursos y desfiles que abarrotaban literalmente las calles del municipio.

Daniel Cifuentes, concejal de Festejos macoterano, asegura que la idea que ha tenido y mantenido su concejalía es clara: “lo que hemos querido es sacar adelante

todas las actividades que podamos hacer, siempre con todos los controles y medidas sanitarias. No podemos hacer verbenas, pero podemos hacer conciertos sentados. No podemos celebrar encierros ni capeas populares, pero si podemos realizar algunos espectáculos taurinos controlados. No se pueden hacer deportes multitudinarios como la tradicional carrera San Rocada, pero podemos hacer algunos deportes sin contacto…no podemos llevar a cabo la procesión a San Roque como la conocemos, pero vamos a realizar un encuentro con el Santo, con los dulzaineros tocando por las calles, como hicimos el año pasado”.

Una revisión de los festejos patronales, en los que también han entrado de lleno las nuevas tecnologías ya que, como asegura Cifuentes, “la tradicional lectura de la Loa a San Roque o la coronación de la Corte de Honor las vamos a llevar a cabo mediante retransmisiones online y en espacios con muy poco público y todo súper controlado siempre. No podemos permitir que se nos escape nada para evitar riesgos al máximo”.

“En definitiva, hemos apostado por todo lo que podemos hacer, pero siempre con gran cuidado. Apostamos por unas fiestas similares a las del año pasado, que salieron bien. Animamos a la gente a que participe con seguridad y construir los Sanroques 2022 con la responsabilidad de hoy” asegura el edil macoterano.