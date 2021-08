La banda Cosmosoul pone en marcha el Blues Festival Bejar 2021

Este viernes el Blues Bejar Festival ha vuelto a su ubicación habitual, la plaza de toros del Castañar, para celebrar su XXI edición. La banda encargada de abrir el festival ha sido Cosmosoul, una formada por músicos de varios países y aficnada en Madrid.

Los otros dos conciertos corrieron a cargos de la viruosa de la guitarra Susan Santos y de una auténtica leyenda del blues, el cantante y guitarrista, Big Daddy Wilson. El público pudo disfrutar a lo grande de más de cuatro horas de música en directo, en un formidable ambiente.

El festival continúa mañana con, a cargo de los norteamericanos Josh Hoyer & Soul Colossal, la cantante de blues Shanna Waterstown y Shirley Davis & The Silverbacks. Pero eso no es todo,para ofrecer cuatro conciertos gratuitos. Adrián Costa, Mario Cea & Santi Tamariz, Los Saxos del Averno y The Travellin Brothers serán los encargados de poner la banda sonora a la jornada dominical.