‘Las aventuras de la intrépida Valentina’ llevan al teatro a las familias en Doñinos

Doñinos se ha ido al teatro este viernes gracias al espectáculo familiar ‘Las aventuras de la intrépida Valentina’ de la compañía Teatro Mutis, protagonista de una tarde cultural ofrecida para grandes y pequeños.

Decenas de personas asistían a una función en la que se presentaba Valentina, una niña inquieta, traviesa y decidida, que no soporta que le digan que no puede hacer ciertas cosas porque es una chica, lo que se traduce en que no para de meterse en líos. Una animada obra que forma parte de la programación oficial de actos festivos organizada por el Ayuntamiento de Doñinos y la concejalía de festejos.