Vuelven los toros a las fiestas de San Bernardo en Masueco

Martes, 10 de agosto de 2021

No faltará el festejo de rejones, en esta ocasión previsto el día 21 / CORRAL

Los vecinos de Masueco tendrán este año, si el control del virus evoluciona favorablemente, unas fiestas con casi todos sus ingredientes, pues al menos cuentan su esencia, los toros, pues no en vano las fiestas en honor a San Bernardo llevan de apellido si no de nombre Fiestas del Toro.

Efectivamente, los toros vuelven a Masueco como en plena normalidad, pues cabe recordar que a diferencia de otros municipios de La Ribera, Masueco no celebra encierros tradicionales, limitándose sus festejos taurinos a la celebración de una novillada y una corrida de rejones.

Y eso es, precisamente, lo que podrán vivir estas fiestas 2021 los habitantes y allegados de Masueco. Bien es cierto que para unas fiestas completas será necesario celebrar el bullicioso desfile de peñas y su pregón, además de las verbenas, aunque este año se suplen por actuaciones musicales, entre las que se incluyen varios tributos. Tampoco faltará la paella solidaria y mucho menos la pelota a mano, el teatro y otras actividades ligadas a la cultura como la exposición fotográfica de plantas de Teresa Egido.

Pero volviendo al espectáculo estrella de las fiestas de Masueco, serán los días 20 y 21 de agosto, viernes y sábado, cuando se desarrolle, el primero, una novillada, y en el segundo, el festejo de rejones. El viernes actuarán los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Mario Navas y Daniel Medina, con novillos de Ignacio López Chaves; y el viernes serán cuatro novillos de Valrubio para los rejoneadores Antonio Prates y José María Martín.

Otro evento importante es la paella solidaria prevista el 19 de agosto, en esta edición a favor de la Asociación Diabetológica. Y no menos importante en estas fiestas es la pelota a mano. Este año se jugarán dos partidos, el primero de cadetes y el segundo con jugadores del circuito profesional.

Ventura Jiménez / Alcalde de Masueco

“Queremos hacer un bar en la planta de abajo del edificio del Ayuntamiento”

Nos hace un resumen de lo que le ha mantenido ocupado este año…

Hemos tenido retraso en las obras de la piscina, pero no ha sido culpa nuestra sino del suministrador. Se ha reformado entera y está perfecta. Luego teníamos el frontón por fuera sin recibir y por delante estaba ahuecado, sonaban las pelotas, también lo hemos hecho. También las calles con los Planes Provinciales.

¿Qué le queda pendiente para este año?

Queríamos hacer un bar en la parte de abajo del ayuntamiento, pero debemos ir poco a poco. Un pueblo sin un bar no puede estar, y Masueco menos.

¿Cómo está lo del mantenimiento del camino del Pozo de los Humos?

No he conseguido todavía hablar con la Diputación. Pedí una entrevista con el presidente de la Diputación, precisamente, para hablar de varios asuntos que tengo y el primero es el Pozo de los Humos, pero todavía estoy esperando. No si hablo de siete u ocho meses y aquí nadie ha dicho esta boca es mía.

Tenemos toros este año…

Sí, si no hay ninguna cosa que nos lo eche para atrás. Están comprados, tenemos una corrida de Valrubio para rejones y otra de Ignacio López Chaves para dos novilleros de la Escuela. Pero no habrá desfile de peñas, ni pregón, ni verbenas, aunque sí actuaciones musicales y dos obras de teatro para que la gente lo vea sentada en la explanada.



¿Qué le quiere decir a los vecinos?

Que estamos contentos con los que están aquí y por supuesto estamos deseando que bajen lo que están fuera; que sentimos muchísimo esta situación y que en nuestras manos no está hacer mucho más, estamos a expensas de lo que diga la Junta. Por nuestra parte estamos abiertos, si la Junta levanta la mano y permite otras cosas, por supuesto las haremos. Pero por ahora, que disfruten de los festejos que hemos organizado, pero siempre con prudencia y responsabilidad.

PROGRAMA

17 de agosto, martes

10.00 Concurso de Fotografía.

12.00 Apertura exposición Fotos de plantas de la localidad por Teresa Egido. Centro Martín Sánchez Cubilano.

13.00 Exposición de trabajos manuales de Nicolás Vicente ‘El Colás’.

18 de agosto, miércoles

11.00 Tren para niños con Divertilandia.

18.30 Pelota a mano.

Primer partido de cadetes.

Segundo partido de profesionales: Corredera y Curto contra Plaza y Galgo.

19 de agosto, jueves

12.30 Comedia ‘Chirimbamba: el hechizo de siempre igual’.

14.00 Paella Solidaria con la Asociación Diabetológica salmantina en la plaza (1 €).

22.30 Teatro La Cuerna ‘La reina olvidada’.

20 de agosto, viernes

11.00 Pasacalles a cargo de la charanga ‘Chundarata’.

12.00 Misa solemne en la parroquia de San Nicolás de Bari en honor de San

Bernardo y posterior charanga.

18.30 Novillada sin picadores, lidiándose cuatro novillos de la ganadería Ignacio López Chaves por los novilleros de la escuela de tauromaquia de Salamanca, Mario Navas y Daniel Medina, acompañados de sus respectivas cuadrillas.

22.00 Monólogo con Sebas ‘El Rayo’.

23.00 Tributo: ‘Pop Music’.

21 de agosto, sábado

12.00 Pasacalle con la charanga ‘Chundarata’.

18.30 Gran Festejo de rejones. Se lidiarán 4 novillos de la ganadería José Luis Rodríguez de Valrubio para los caballeros rejoneadores, Antonio Prates y José María Martín.

22.00 Musical con ‘Anita y sus Dinamitas’.

23.00 Tributo Musical: ‘Vinilo en Vivo’.