“No he podido hacer todo lo que me hubiera gustado, pero se hace lo que se puede”

Lunes, 9 de agosto de 2021

¿Ha sido difícil hacer el programa de fiestas este año?

Ha sido difícil pero llevamos teniéndolo difícil desde las anteriores ferias, porque quieres hacer algo dentro de la normativa y que la gente tenga ese respiro y pueda disfrutar dentro de lo que cabe. Sí es complicado porque entras con toda la ilusión en una de las concejalías más bonitas como es la de Cultura y Festejos, y es como que no he podido hacer todo lo que me hubiera gustado para disfrute de todos, pero se hace lo que se puede.

¿Y qué le hubiera gustado hacer estas Ferias?

Un espectáculo similar al de Funçao Pública hace dos años, que gustó mucho. Me hubiera gustado tener las orquestas de antes y añadir un espectáculo musical diferente, pero con la pandemia y la normativa es imposible hacer más.

De todos modos el programa se parece bastante a los de la anterior normalidad…

Para llegar a aquella normalidad, de la que casi no nos acordamos, hay que ir paso a paso. No se puede hacer todo de golpe. Este año se hace el acto de la Corte de Honor, aunque un poco light, por decirlo de alguna manera, ya que solo habrá tres representantes infantiles y tres juveniles para poder cumplir las normas de distanciamiento. Tampoco se invitará a autoridades, no queremos un acto masivo, será un acto que quede para los vecinos de Vitigudino y la ilusión de los pequeños. Me da mucha pena no poder hacer carrozas, porque disfrutan mucho, pero es que no lo permite la ley.



¿Qué destacaría del programa de este año?

Pues la actuación del grupo Baleo, que es de la zona y que lo reclamaban muchos vecinos, y es que me gusta ponerme en la piel de la gente, y por eso creo que es un acierto traerlo. También el tributo a Fito del día 14, no solo por el parecido físico del cantante sino incluso por el parecido de su voz. Creo que va a gustar muchísimo, como gustó el año pasado el tributo a Sabina.

Unas palabras a los jóvenes y no tan jóvenes…

Pues aunque suene repetitivo, apelo la responsabilidad de todos y de cada uno. Se pueden hacer actividades con un cierto civismo, con cabeza y que no se nos vaya de las manos. Son días para disfrutar y juntarte con los tuyos, pero puedes hacerlo bien, con mascarilla y respetando las distancias para no volver marcha atrás. Desde el Ayuntamiento vamos a poner todo de nuestra parte para que esas actuaciones tangan la mayor seguridad y se pueda disfrutar.