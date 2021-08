“El monumento a ‘El Viti’ se va a reubicar en el parque para que quede más destacado”

Lunes, 9 de agosto de 2021

Luisa de Paz Palacios hace balance de este segundo año como alcaldesa de Vitigudino, periodo mucho más complicado de lo que esperaba por distintas causas.

Nos hace un resumen de la actividad municipal de este año…

Complicado. Parecía el año anterior que este iba a ser diferente, con fiestas y un ambiente más relajado, pero estamos casi igual, aunque es cierto que con mayor confianza por las vacunas y con más ilusión, pero con mucha incertidumbre por no sabe qué va a pasar.

¿Están justificadas las críticas o acusaciones de la oposición sobre la falta de trasparencia?

Creo que no se justifica la crítica reiterativa y exacerbada, exagerada a veces, como también tengo que reconocer que yo tampoco acierto siempre A mí me gusta la transparencia, pero a lo mejor esto no depende solo de mí. Si no hay nada que esconder y yo no soy conocedora de que haya nada que esconder, nos guste o no, cuanto más se informe mejor. Entiendo que haya críticas, la oposición siempre va a hacer oposición, eso lo `puedo asumir, pero que lo que critiquen sea cierto y no exageren, pero no solo depende de mí y del equipo de Gobierno la transparencia. Si yo digo que se enseñe y que se vea, pues que se enseñe y que se vea, y eso, probablemente, no se hace siempre.

Ha habido dos temas que han levantado varías críticas, me refiero a las obras del mercado de abastos y a las del parque Santiago Martín…

En lo del mercado de abastos estaba la madera muy mal y los técnicos desaconsejaron la reparación de la anterior estructura de madera que tenía el tejado porque saldría carísimo. De todos modos, quiero recordar que había un proyecto realizado la anterior legislatura, y que no se ejecutó por carecer de financiación en ese momento, y lo retomamos y ha sido el que se ha ejecutado. Esperamos acabar las obras a principios de 2022.

En cuanto al parque, es más de lo mismo, los criterios han sido técnicos. El monumento a Santiago Martín ‘El Viti’ se va a reubicar en el parque en una zona más visible para que quede más destacado. Además de lo que ya está instalado, se van a colocar más juegos y unos postes para poner las redes. Esperamos que en septiembre esté finalizado.

Llevamos ya algo más de dos años de legislatura y siguen con los presupuestos de 2015…



Los tenemos ya hechos a la espera de los informes de Secretaría. Ha sido un trabajo muy manual porque llevamos seis años sin presupuestos, pero las cuentas están hechas. Una vez aprobados haremos enseguida los de 2022, que será mucho más fácil.

¿Qué puede avanzar de ese interés empresarial por crear un centro comercial en la zona del campo de fútbol viejo?

Tenemos dos inversores y ambos están muy interesados en que se avance y se haga cuanto antes. Vamos a hacer el estudio de detalle y estamos muy ilusionados. El proyecto se desglosa en dos partes, una que sería inmediata y, la segunda se dividirá en dos, una para el año próximo y la otra un poco más adelante. Físicamente se trata de un centro comercial al que la gente pueda ir con los niños, y luego una zona de servicios con alojamiento, restaurante, cafetería, parking de autocaravanas, zona de aparcamiento para autobuses, jardín…

Finalmente habrá unas ferias y fiestas bastante completas, excepto el desfile de carrozas y verbenas, el resto prácticamente se incluye en el programa…

Respecto a lo que hicimos el año pasado hemos añadido, aunque un poco reducido, el acto de presentación de la corte de honor con el pregón, la corrida de toros y la pelota a mano. En cuanto al pregonero hemos elegido a Ramón García porque, además de ser natural de Vitigudino, es médico, y de esta forma queríamos rendir también un pequeño homenaje a todos los sanitarios por el trabajo que están haciendo con motivo de la pandemia.

¿Qué destacaría de la programación de este año?

Destacaría al pregonero por lo que comentaba antes, es de Vitigudino, un reconocido profesional, sanitario, y que están trabajando mucho no solo con el tratamiento a los enfermos sino también con la administración de las vacunas.

Unas palabras para los vecinos….

Estoy muy orgullosa por el comportamiento que han demostrado en estos tiempos tan difíciles, con gran responsabilidad, incluso los jóvenes, aunque en algún momento alguno haya pensado que le iba afectar menos. En cualquier caso han demostrado un gran civismo y estoy muy orgullosa. Desearles toda la salud y que la economía se recupere, que volvamos a lo de antes un poco más unidos.