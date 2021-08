Pandemia judicial

Es curioso que dos pensadores, separados por más de 25 siglo, como son Solón (siglo V a. C.) y Honoré de Balzac (siglo XIX d.C.) relacionaran las leyes con una tela de araña. El ateniense dijo: Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso, y el francés afirmó: Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. Esto, creo que pone de manifiesto una larga tradición de cierta desconfianza hacia las leyes aunque yo creo que lo que en realidad reflejan es esa siempre cuestionada relación entre la ley y la justicia, entre lo legal y lo justo, que no siempre coinciden.

La aparición en los siglos XIV y XV de lo que se llamó el Estado Moderno, puso fin al hecho de que la aplicación de la ley quedara al capricho o el interés de los Señores Feudales, claro que pasó a manos de los reyes que siempre tenían la última palabra. Posteriormente en los siglos XVIII y XIX surge en España el Estado de Derecho[1] para acabar con el absolutismo y este es el hoy disfrutamos o padecemos, según opiniones.

Esta figura de ‘Estado de Derecho’ supone que la soberanía nacional reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado, que son a saber, Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Estos tres órganos de gobierno son distintos, autónomos e independientes entre sí, o al menos así debiera ser. Para intentar aclarar esas siempre polémicas relaciones entre lo legal y lo justo están los jueces, porque ya se sabe que lo justo no siempre está aparado por la legalidad y ciertas leyes pueden llegar a ser injusta

El caso es que esa autonomía e independencia parecen que está levantando cada día más sospechas y es que nuestra vida social y política se está judicializada. Es casi imposible hacer ciertas cosas sin que la última decisión sobre su legalidad (que no sobre su justicia) termine en los tribunales y las decisiones en manos de un juez. No es de extrañar el atasco judicial del que muchos se quejan.



Y por si fuera poco son los señores jueces los que deben decidir sobre si es o no posible la aplicación de ciertas medidas sanitarias. Y digo yo, que no soy jurista, ¿esto no debiera estar en manos de los expertos en salud y políticas sociales?

Desgraciadamente a la pandemia del COVID-19 se ha sumado una pandemia judicial, porque es desde los juzgados, y no desde la Comisión Nacional de Salud Pública y el Ministerio correspondiente, desde donde se está gestionando la crisis sanitaria. Y la cosa no deber estar nada clara porque hay opiniones y jueces para todos los justos. ¿No será que este Estado de Derecho en el que vivimos tiene que ser superado?

Porque los problemas que tenemos, y los que se nos vienen encima, son cada vez más globales: acceso al agua potable (este será motivo de guerras de los próximos tiempos), contaminación ambiental, escasez de recursos fósiles, desertización, emigraciones masivas, hambre, pandemia… ¿Están capacitados estos pequeños ‘estados nación’, que algunos se empeñan en hacer aún más pequeños, para enfrentar estos colosales desafíos a futuro? Yo creo que no.

El Sombrerero Loco, personaje de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas decía: ¿Sabes cuál es el problema de este mundo? Todos quieren una solución mágica a los problemas, pero todos rehúsan creer en la magia. En nuestro mundo la única mágica posible es el consenso, la cooperación y la unión de esfuerzos entre naciones, pero desgraciadamente muy pocos creen en ello.