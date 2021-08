OCU pone en marcha una campaña para pedir la gratuidad de los test Covid

Jueves, 5 de agosto de 2021

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña solicitando la gratuidad de los test Covid, con el fin de garantizar la igualdad y no discriminación entre consumidores, sobre todo de cara a las personas que no hayan podido vacunarse y necesiten viajar a otro país.

En concreto, denuncian que las personas que no se hayan podido vacunar todavía y por tanto no cuentan con el certificado covid deben abonar el coste de las pruebas de diagnóstico en un centro privado, ya que los protocolos sanitarios vigentes en España no contemplan la realización de estas pruebas por parte del Sistema Nacional de Salud para viajar. Además, los test de autodiagnóstico, recientemente comercializados en farmacias españolas, no sirven como prueba diagnóstica para viajar.

Esto supone que el ciudadano deberá pagar por esos test necesarios para viajar unos precios que oscilan entre los 30-70 euros (en el caso de las pruebas de antígenos, cuya validez aceptada suele ser de 48 horas) o entre 70 y 120 euros (en las PCR, cuya validez aceptada suele ser de 72 horas). Así las cosas, la OCU considera que se produce una discriminación entre las personas que están vacunadas y las que deben costearse las pruebas para poder viajar.

En este sentido, OCU ve "imprescindible" que todos los ciudadanos puedan acceder a estas pruebas de manera gratuita. "Pagarlas no solo puede suponer un esfuerzo económico importante, sino que supondría una discriminación entre quienes se han podido vacunar y quienes no", concluyen.