Cantalpino: toros, misa y espectáculos musicales para otras fiestas marcadas por la pandemia

Viernes, 13 de agosto de 2021

Las fiestas patronales de Cantalpino arrancan el próximo sábado 14 con una corrida de toros mixta que contará con el rejoneador Sergio Pérez, el diestro Capea y el novillero Manuel Diosleguarde. Este será el pistoletazo de salida de unos días festivos que se afrontan desde el Ayuntamiento con “con optimismo pero también con preocupación”.

El año pasado ya se realizaron actividades culturales de sentados, y la gente respondió con ganas y respetando las medidas de aforo, higiene y distancia que obligaba el Ayuntamiento. Este año vamos a seguir con la misma dinámica, fomentaremos actividades más relajadas, pero no menos interesantes. Creo que son unas fiestas distintas, no solo por la programación y las condiciones sanitarias, sino porque son fiestas más diurnas, más para disfrutar en familia y amigos. Un nuevo enfoque de fiestas que no necesariamente se alargan hasta altas horas de la madrugada”, explica su alcalde, Javier Bolao Puente.

Además de los toros, habrá espectáculos musicales, concurso de recortes, misa, novillada en la que actuará el novillero del municipio Ismael Martín o competición de paintball, entre otras cosas. “El programa no está totalmente terminado, ya que se incluirán actividades deportivas que se elegirán unos días antes, según vaya evolucionando la situación epidemiológica. Se realizará un campeonato de pádel antes de las fiestas, y posiblemente hinchables acuáticos en las piscinas después de las mismas. Un programa que crece y se modifica en función de las recomendaciones sanitarias que vayan surgiendo”, matizan desde el Consistorio.

Un año de proyectos

Respecto a los proyectos municipales puestos en marcha en esta legislatura, destacan que actualmente se están renovando las redes de alcantarillado de numerosas calles, y renovando el asfalto. Además, se está ampliando y fijando la plaza de toros; se están arreglando las instalaciones municipales y contratando más personal. Además, a corto plazo, van a instalarse placas solares con el fin de bajar el consumo de energía eléctrica del pozo de suministro de agua.



PROGRAMA FESTIVO

14 de agosto, sábado

- Corrida de toros Mixta 5 reses para: Sergio Perez (rejoneador). El Capea y Manuel Diosleguarde (Novillero).

- Actuación de la compañía Yorukalia, con su espectáculo “Tierra Mestiza”, donde fusionan la danza española y el flamenco con piezas como bolero, rumba, copla, canción popular etc….

15 de agosto, domingo

- Santa Misa en honor a la Virgen de la Asunción.

-Novillada sin picadores, 4 novillos para Ismael Martín y Raquel Martín, ambos de la escuela taurina de Salamanca. El primero vecino del municipio de Cantalpino.

- Concierto grupo La Búsqueda: Gira 2021 ‘Cuéntame cómo pasó’, que mostrará un repertorio sosegado de las canciones de nuestra historia, pero con un aire joven y dinámico.

16 de agosto, lunes

- Concurso de Recortes, con suculentos premios para los recortadores que quieran apuntarse.

- Actuación del grupo salmantino SPASMO TEATRO.

17 de agosto, martes

- Exhibición de corrida de galgos y espectáculo de cetrería.

- Competición de Paintball.

- Actuación de la banda tributos al pop-rock : ‘Desbandados’.