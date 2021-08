“Ponemos el talento de nuestros chicos al servicio de una sociedad que a veces les rechaza sin conocer”

Jueves, 5 de agosto de 2021

El, junto a un ámplio equipo de profesionales, trabajan diariamente en la formación y el desarrollo de niños con alto riesgo de exclusión social

Apostar por el futuro, las oportunidades y un destino diferente al que traen en su maleta vital. Estos son solo algunos de pilares sobre los que se asienta la Casa Escuela Santiago Uno en Salamanca. Un lugar en el que, como ellos mismos aseguran, se dedican principalmente a trabajar con niños con alto riesgo de exclusión social, buscando su recuperación emocional, además de redefinir los sueños hacia una alternativa que les ofrezca felicidad y crecimiento personal a partes iguales.

Jesús Garrote es el director de la Escuela Santiago Uno y presidente de la Fundación Mil Caminos quien no esconde la fuerza y el esfuerzo que tanto el cómo todo el equipo profesional que le arropa ofrecen cada día a los niños y niñas que caminan con ellos hacia una nueva vida.

¿Cuáles son los principales ejes de actuación que desarrolláis en el Centro con los jóvenes tutelados? ¿Cómo comienza vuestra actuación?

J.G: Son niños de protección muchas veces maltratados por sus familias y por la escuela. Empezamos sin juzgar, con una educación alternativa de formación profesional: cocina, jardinería, forestal, mecánica, soldadura… en todos los niveles. Vienen de la calle a nuestro proyecto ecosocial y pueden hacer un itinerario en que acaban con un ciclo superior de gestión forestal, o integración social o los dos. Funcionamos en asamblea y creamos vicios sanos: circo, equitación, deporte, cine, cursos de monitores de tiempo libre, viajes por Europa, proyecto de cooperación en Marruecos ect… en definitiva, les damos la oportunidad de sacar lo mejor que llevan dentro. No los criminalizamos con doce años, intentamos prevenirlos de adultos que abusan de ellas y ellos.

¿Cuál es la metodología de trabajo que desarrolláis en el día a día con ellos?

J.G: Un modelo terapeútico constructivista sistémico y centrado en soluciones de terapia breve. Una pedagogía liberadora y compensatoria que no crea fracasados escolares, basada principalmente en Milani y Freire. El examen vale cinco puntos, los otros se sacan con aprendizaje, servicio, trabajo por proyectos y cooperativo. Salvamos 500 aves al año en nuestro hospital de fauna, hacemos bioconstrucción, producimos 500 kilos de miel, 3000 litros de vino, 500 de aceite, 10000 kilos de queso de nuestras 600 0vejas, etc. Cada día estudiamos, trabajamos y nos divertimos buscando un ocio desproporcionadamente bueno.

¿Qué supone en la sociedad actual el disponer de centros como el vuestro a nivel personal y profesional para los jóvenes que acuden a él?

J.G: Si me hablas de las casas escuela…supongo que va con segundas intenciones. En Salamanca tenemos mala fama. El 95% del tiempo y de los chicos hacen lo que os he contado. Pero siempre habrá dos o tres que temporalmente, pueden tener adicciones o trastornos mentales graves por estrés postraumático, o del apego,…Si no funcionan con nosotros irán a centro cerrado porque no hay psiquiatría infantil para ingresar. Muchas veces son enfermos abandonados y castigados… Está claro que lo ideal sería que estuvieran con su familia, o en adopción, o en familias de acogida. La realidad es que cada vez llegan más, más niñas, y con menor edad. La sociedad deberíamos reflexionar sobre lo que hacemos con nuestros hijos y con nuestros mayores. Cada vez los adultos tenemos menos tolerancia a la frustración y menos solidaridad real. Opinamos y como mucho hacemos obritas de caridad para tranquilizar la conciencia, el que tenga. Hay pocos compromisos para toda la vida. Eso sí, ideológicamente estamos sembrado

¿El coronavirus os ha llevado a cambiar metodologías de trabajo o formas de actuar? ¿Cómo ha impactado la pandemia en vuestra labor?

J.G: En la parte escolar como todos los colegios. En las viviendas funcionar más con grupos burbuja, con nuestras furgonetas de nueve plazas. Los chicos han sido responsables y se han adaptado. El equipo de educadores ha sido ejemplar. No se han aprovechado de la situación para evadir trabajo. Al contrario, han asumido riesgos por el bien de los chicos y se ha hecho aún más voluntariado.

En servicios sociales sin ningún apoyo extra como en educación. Yo me considero público porque llegamos gratis a la gente aunque somos concertados y con convenios. Pero salimos muchos más baratos y no hay ánimo de lucro. Nosotros nos hemos encerrado con los chicos todos, aquí no hay cúpulas directivas y todos somos de atención directa.

Actualmente ¿Cuántos jóvenes se encuentran en el Centro?

J.G:Hoy somos 12 casas escuela entre Salamanca y León. En familias de ocho, somos 150 internos. Con el centro de Formación Profesional Lorenzo Milani unos 600 alumnos.

¿Tenéis un balance de actuaciones desde la llegada de la pandemia, personas que han sido atendidas, número de acciones realizadas, reinsertados, fallidos?

J.G: Es difícil concretarlo todo. A lo dicho también hemos enviado dos contenedores de ropa a Paraguay a una misión que también atendemos desde el proyecto del ropero de Salamanca y que llega a colegios con más de mil alumnos muy necesitados y permite vestido y trabajo de costura. También se desarrollan cursos para parados, itinerarios de garantía juvenil, cursos on line en ciclos superiores y del SEPE. También hemos tenido tres chicas de intercambio de Italia y Alemania con el Erasmus plus de Europa. Somos un gran ecosistema para la integración social con 90 trabajadores y 600 alumnos.

¿Reclamáis algo de apoyo desde las administraciones?

J.G: Que disminuyan las excesivas burocracias y que no justifiquen papeleos y protocolos sin sentido que no evitan corrupción sino que la fomentan. Deben conocer los proyectos “in situ”, no existe el querer bien de forma virtual. Lo que más necesitan nuestros chicos y chicas es ser queridos sanamente y aprender a hacerlo. En nuestro caso seguimos con programas como la “cata de oficios” con los niños que expulsan de los colegios sin financiación y legalización. Tampoco hay suficiente apoyo para la casa de acogida para inmigrantes a los que la ley no deja trabajar y no tienen forma de supervivencia.

¿Cómo definiríais vuestro trabajo para que la sociedad pueda entender y acceder más fácilmente a la labor que realizáis?

J.G: Tenemos página web de la Casa Escuela Santiago Uno, de la Fundación Mil Caminos, y todo tipo de redes.

Somos una casa abierta en la que invitamos a todo el mundo. Más de cuarenta en prácticas de Universidad y voluntariado. Consideramos que ponemos el talento de nuestros chicos al servicio de una sociedad que a veces les rechaza sin conocer, son grandes corazones y mentes privilegiadas con una gran vocación de ayuda a los demás. Los medios de comunicación también sois importantes con información veraz sobre ese presente y futuro que buscan desesperadamente nuestros chicos y chicas heroicos.